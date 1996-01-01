Жители Дуная требуют референдума

Поселок Дунай становится настоящей головной болью для мэра ЗАТО Фокино Геннадия БУЧИРИНА. Едва закончилась забастовка учителей, как жители населенного пункта выдвинули требования к главе городского округа уйти в отставку. Поэтому во вторник 15 ноября в Дунае прошел несанкционированный митинг.

В нем приняли участие около 100 человек, которые подписали резолюцию, где обвинили местные власти в беззаконии. В документе отмечается, что Геннадий Бучирин несет персональную ответственность за то, что на территории поселка Дунай ведется ликвидация предприятий ЖКХ.

В результате этого 400 жителей населенного пункта потеряли работу. Митингующие собирали подписи для проведения всенародного референдума. Сам Геннадий Бучирин к митингующим выйти не решился.