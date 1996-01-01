Народных избранников лишили даже пива

В здании Госдумы на Охотном ряду прекращена продажа в буфетах всех алкогольных напитков, в том числе пива. "Пока не продаем - распоряжение аппарата", - заявил работник буфета, витрина которого была завешена белой тканью. "Мы ведем здоровый образ жизни", - пошутил он.

Прежде в трех думских буфетах и двух расположенных в здании небольших магазинчиках можно было купить бутылочное или разливное пиво, водку, шампанское, несколько видов красного и белого вина, а также несколько видов коньяка. Только в одном буфете, на первом этаже здания, продается один вид безалкогольного пива и презентационная водка с двуглавыми орлами, цена которой за бутылку приближается к тысяче рублей.