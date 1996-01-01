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"Старых" правых теснят из политики
Большая часть программной пресс-конференции партии "Свободная Россия", в которой приняли участие председатель федерального политического совета партии Александр РЯВКИН, председатель правления движения "Новые правые", кандидат в депутаты Мосгордумы от "Свободной России" Владимир ШМЕЛЕВ, писательница и также кандидат от "Свободной России" Мария АРБАТОВА, оказалась посвящена "политическим экспериментам" реанимированного объединенного блока "Яблока" и СПС.
Александр Рявкин подчеркнул, что, используя выборы в Мосгордуму как площадку для политических репетиций перед федеральными выборами, "старые правые" выказывают неуважение к своим избирателям. Предвыборная кампания "псевдодемократов" держится на пиаре коалиции демократических сил, добавил, в свою очередь, Владимир Шмелев, тогда как на самом деле "Яблоко" и СПС являют собой две маленькие, обанкротившиеся в глазах своих выборщиков партии.
"Старые правые", по мнению Шмелева, агонизируют, а своим сомнительным альянсом с НБП они только ускоряют разложение псевдодемократических сил. "Яблоко" в результате попытки сближения с НБП не просто полевело - партия Явлинского обнаружила процесс гниения," - заявил лидер "Новых правых".
По словам Шмелева, демократия, которую своим союзом "старые правые" приватизировали, принадлежит народу. "Когда "Яблоко" и СПС объявляют себя объединением всех демократических сил в стране - это обман", - резюмировал председатель движения "Новых правых".
Владимир РЫЖКОВ, депутат Государственной Думы, лидер Республиканской Партии России, также считает, что "есть определенная натяжка" представить свой ситуативный блок как единственный среди демократических сил.
Но у нас есть еще множество партий, замечает депутат. "Я понимаю мотивы СПС и "Яблока", им обязательно нужно пройти 10%-ный барьер, и они пытаются представить себя как главных и единственных. Мне думается, что если бы эти партии предложили более широкому кругу демократических сил сотрудничество, то и успех их ждал бы больший. Мы им желаем победы на выборах.
Однако мы не забываем, что то, как они привыкли монополизировать демократические ценности, уже однажды привело их к поражению в 2003 году. Мы развиваем Республиканскую Партию России как новую демократическую силу. И мы надеемся сломать монополию старых брендов. Монополии на демократию не должно быть", - заключает Рыжков.
Алексей ЧАДАЕВ, Член Общественной Палаты РФ, редактор отдела политики "Русского журнала", указывает, что если в публичном поле существует понятие "демократы", то это значит, что с демократией что-то не в порядке. "Такие люди пытаются ограничить демократическую систему собой, стремясь занять место наподобие места КПСС. В этом смысле у нас были воинствующие партии, заимствовавшие большевистские методы политической борьбы. Есть политические структуры, которые находятся за рамками политической системы, например НБП.
Вот это другое дело, эта партия - партия недемократическая, да они, я думаю, и сами с этим согласятся. Все это - родовая травма перестройки. У нас только что начала меняться галерея публичных политиков и "говорящих голов", коммунисты против демократов - это вчерашняя организация политического пространства. Это вредный анахронизм, который сильно мешает понять, что же происходит в публичном поле страны", - отметил Чадаев.
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