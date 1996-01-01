Кто пойдет в вожди пенсионеров?

На 17 декабря в Москве назначен внеочередной съезд Российской партии пенсионеров (РПП), на повестке дня - выбор нового лидера партии. Этот вопрос сейчас занимает членов законодательно обезглавленной Российской партии пенсионеров.

Пока экс-лидер Валерий ГАРТУНГ, отстраненный от руководства решением Таганского районного суда г. Москвы, защищает свои позиции и отстаивает репутацию в Московском городском суде, РПП зажила своей жизнью - подпольной. Поскольку официальный сайт РПП поддерживался на его средства. И даже очередной съезд партии, если бы не последние события, проводился бы 12 ноября - в день рождения течения Валерия Карловича, на его родине, в Челябинске. Не случилось.

Причиной тому аналитики ведущих средств массовой информации дружно называют чрезмерную, по мнению кремлевской вертикали власти, прыть РПП на региональных выборах. В 11 из 12 регионов, где РПП была допущена к выборам, она набрала нужное число голосов. Исключение составила Воронежская область, но даже там, по информации центрального совета РПП, результаты выборов существенно лучше, чем были в 2003 г. В среднем число проголосовавших на местных выборах приверженцев РПП увеличилось в пять-шесть раз. Например, Магадан показал 21% вместо 7%, Марий-Эл - 13% вместо 3. В Брянской, Белгородской и Рязанской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве, Челябинске партия под разными предлогами была не допущена к выборам. Радиостанция "Радио Свобода" назвала РПП "самым успешным политическим проектом за последние полгода" и тут же привела свои объяснения происшедшему. Резюмируя их, можно сказать, что созданная в 1996 г. в пику КПРФ Российская партия пенсионеров стала слишком самостоятельной единицей и сильно портит картину "Единой России" на региональных выборах. Кардинальное вмешательство Москвы в партийные дела последовало сразу после того, как РПП набрала в Томске 20% голосов и красиво обошла "Единую Россию" в гонке за лидерство в регионе.

Таганкинским районным судом г. Москвы лидерские полномочия Валерия Гартунга признаны недействительными, в правах законодательно восстановлен предыдущий лидер Сергей АТРОШЕНКО. Но его не признали сами партийцы. Согласно результатам интернет-голосования, проведенного на официальном сайте РПП, за Сергеем Атрошенко готовы идти только 13% высказавшихся. 65% предпочли бы оставить харизматичного Гартунга. 4% не против кандидатуры Михаила ЛАПШИНА, бывшего лидера Аграрной партии. Относительно последнего в газете "Коммерсант" приведена такая версия: РПП хотят не устранить, а переделать, поставив во главе послушного лидера. Однако по действующему уставу РПП новый лидер должен быть избран из числа членов Центрального совета РПП.

Челябинское региональное отделение РПП пошло навстречу земляку и избрало Валерия Гартунга председателем, так что у экс-лидера еще есть шанс повернуть время вспять. Комментируя произошедшее в одном из публичных выступлений, он сказал: "Таганкинское решение было началом травли РПП. Они планировали два варианта развития событий. Первый вариант - внести сумятицу в наши ряды, устроить раскол и более-менее легитимным способом меня устранить с поста председателя партии. Вот они месяц уже бьются с нашими региональными отделениями - угрожают, запугивают, вызывают на ковер, предлагают золотые горы, снимают с выборов. Но ничего не могут сделать".

Между тем региональные отделения готовятся к внеочередному съезду. Во Владивостоке 11 ноября прошел внеочередной съезд Приморского отделения РПП. Его руководитель Сергей СОФИН поделился собственными соображениями относительно происшедшего обезглавливания партии, а также планами корректировки работы отделения в связи с грядущими выборами в Законодательное собрание.

- 26 октября в Москве был собран центральный совет, и на сегодняшний день он руководит партией. Как бы ни развивались события, мы работаем дальше. Мы успешно участвовали в ряде районных выборов: в Надеждинском, Чугуевском районах. У нас такой принцип: участвовать только там, где мы реально видим какой-то результат. Что касается повседневной работы, то мы также будем еженедельно проводить пикеты, тем самым информировать людей, потенциально способных вступить в партию, о своем существовании. Сейчас нас уже 1426 человек, и все работают, а не просто состоят в партии. Год назад мы ставили перед собой задачу численно увеличить партию и увеличили ее. Теперь наша задача - добиться качественной работы.

- В ряде регионов, в том числе в Хабаровском крае, партия не была допущена к выборам. Не могли бы вы прокомментировать ситуацию?

- Мне не известна конкретная причина хабаровской истории недопущения к выборам. Полагаю, она в том, что, как и в ряде подобных случаев в других регионах, списки подписывал Валерий Гартунг, чьи полномочия признаны судом как нелегитимные.

- Оказывается ли какое-то давление на работу Приморского отделения РПП?

- Пока нет.

- Как отразится ситуация на намерениях Приморского отделения РПП участвовать в выборах?

- Благо, что у нас выборы будут только в следующем году. А может быть, наоборот, к несчастью. Мое мнение, что после внеочередного съезда 17 декабря обстановка изменится. Пропускать и допускать к выборам в регионах будут, во всяком случае, существуют такие декларации. Время покажет. В любом случаем мы серьезно готовимся и возьмем свое число мест в Законодательном собрании края.

В целом лидер Приморского отделения РПП был крайне осторожен в высказываниях, ссылаясь на то, что ситуация крайне неопределенная и ему бы не хотелось давать заведомо несбыточные прогнозы.