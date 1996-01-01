Бюджет-2006 доработает рабочая группа

8 ноября в Законодательном собрании Приморского края состоялись депутатские слушания по проекту закона "О краевом бюджете на 2006 г." По их итогам принят проект рекомендаций, доработкой которых займется рабочая группа.

Сложность работы над главным финансовым документом края в этом году в том, что работа эта проходит в условиях разграничения полномочий между органами власти федерального центра, субъектов и муниципалитетов. В результате меняется структура распределения доходов и расходов между бюджетами разных уровней. В первом чтении проект закона "О краевом бюджете на 2006 г." принят на сентябрьской сессии Законодательного собрания. Во втором чтении документ будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 23 ноября. Но еще до сессии депутаты решили уделить более пристальное внимание как общим характеристикам проекта бюджета, так и постатейному распределению. Поэтому на депутатские слушания были приглашены главы муниципальных образований и депутаты представительных органов местного самоуправления.

Предложения высказывались как представителями муниципальных образований края, так и самими депутатами. В итоге было принято решение учесть в проекте бюджета-2006 финансирование расходов на краевые целевые программы "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края", "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований", государственную поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, увеличить расходы на финансирование краевой целевой программы "О социальном развитии села до 2010 г.", на содержание государственных (краевых) учреждений, в том числе питание учащихся учреждений начального профессионального образования, содержание подразделений милиции общественной безопасности управления внутренних дел, заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Администрации Приморского края рекомендовано ужесточить контроль за эффективностью использования предоставляемых муниципальным образованиям и организациям края бюджетных кредитов, а также за сроками их возврата.

Кроме того, депутаты намерены выработать согласованные варианты проектов законов "О внесении изменений в Закон Приморского края "О налоге на имущество организаций", "О нормативах расходов и методике распределения субвенций из краевого фонда компенсаций на реализацию основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями Приморского края".

Органам местного самоуправления рекомендовано провести инвентаризацию действующей сети бюджетных учреждений с целью сокращения расходов на содержание муниципального имущества, в том числе налога на имущество организаций, провести совместно с органами налоговой службы работу по повышению собираемости на территориях муниципальных образований налогов и сборов.

В результате депутатских слушаний по проекту закона "О краевом бюджете на 2006 г." создана рабочая группа, которой предложено доработать принятые рекомендации и рассмотреть их при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.