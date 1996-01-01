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Приморским селянам рассказали о реформе
В поселке Новый Надеждинского района прошел завершающий семинар для глав и депутатов сельских поселений, который провело Законодательное собрание Приморского края.
Депутаты и специалисты аппарата краевого парламента провели подобные семинары во всех муниципальных районах края. На них обсуждались практические вопросы по реализации реформы местного самоуправления, а также предоставлялись комплекты типовых документов: сборник федеральных и краевых законов, составленный в помощь представительным органам местного самоуправления, сборник модельных нормативно-правовых актов, а также сборник выступлений специалистов правового управления ЗС.
С формированием органов власти поселений в Надеждинском районе - последнем, где прошли соответствующие выборы депутатов и глав, - завершился очередной этап реформы местного самоуправления в Приморье. На сегодня в крае избраны 1435 депутатов и 145 глав поселенческого уровня.
Сразу после первых выборов в поселениях, которые прошли в Приморском крае 29 мая, Законодательное собрание приступило к проведению выездных семинаров во всех муниципальных районах. Семинар в Надеждинском районе стал среди них завершающим. Семинары позволили не только дать депутатам и главам поселений практически полезную для них информацию, но и обсудить общий настрой к проводимой реформе и необходимость начала ее осуществления с 1 января 2006 г.
Напомним, некоторое время назад в Госдуме рассматривался законопроект о возможном переносе реформы с 1 января 2006 г. на 1 января 2009 г. В итоге федеральный центр решил все-таки дать право регионам самостоятельно принимать решение по этому вопросу. И на своем октябрьском заседании Законодательное Собрание Приморья приняло в первом чтении законопроект "О порядке решения вопросов местного значения поселения в переходный период".
Документ предусматривает, что практическое местное самоуправление начнется в крае с 1 января 2006 г., но работа в течение трех лет - до 1 января 2009 г. - будет строиться по правилам переходного периода. В ноябре законопроект планируется рассмотреть во втором чтении.
- Мы планируем провести заседание совета по местному самоуправлению, - рассказывает председатель краевого парламента Сергей СОПЧУК. - В совет, действующий при ЗС Приморья уже шестой год, входят все председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов. Мы обратились письменно ко всему депутатскому корпусу местного самоуправления с просьбой дать свое видение реформы в переходный период.
В течение трех лет переходного периода в закон могут вноситься определенные корректировки. У нас есть право индивидуально для каждого поселения определять перечень полномочий. Поэтому совместная работа с муниципальными образованиями будет продолжаться. Более того, с началом практической работы новых органов власти поселений, взаимодействие выйдет на качественно иной уровень.
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