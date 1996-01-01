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Китай задумался о китайцах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

3-4 ноября в Пекине прошла 10-я ежегодная встреча глав правительств России и КНР. По ее итогам подписаны меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Минкоммерции КНР и программа развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества на 2006-2010 гг. Незадолго до этого на октябрьском 5-м пленуме ЦК Компартии Китая была принята 11-я пятилетка - план социально-экономического развития на 2006-2010 гг. По мнению аналитиков, он имеет поворотное значение для КНР и окажет безусловное влияние на сотрудничество с Россией.

Подробнее о новой стратегии развития Китая на организованном "ЗР" круглом столе рассказал известный специалист по Китаю Виля ГЕЛЬБРАС.

Досье

Виля Гдалиевич Гельбрас - профессор Института стран Азии и Африки при МГУ, кандидат экономических и доктор исторических наук. Специалист по политике и экономике КНР, автор более двух десятков монографий: "Россия в условиях глобальной китайской миграции", "Китайская реальность России", "Реформы КНР: проблемы оценки итогов" и др.

- Решения 5-го пленума ЦК КПК, по моему мнению, окажут большое влияние на жизнь как самого Китая, так и сопредельных стран. Решено отказаться от директивного воздействия на экономику и попытаться руководить ею иными, косвенными методами. До 2005 г. все усилия страны были сосредоточены на активном, я бы сказал, агрессивном наступлении на внешнеэкономическом фронте. В результате 70% ВВП Китая идет на экспорт. Таким образом, Китай максимально зависим от ситуации на мировых рынках, занимая пятое место по объему ВВП.

Экстенсивный курс предыдущей пятилетки был четко сформулирован в 2000 г. бывшим генеральным секретарем КПК Цзянь ЦЗИМИНЕМ: "Идти вовне!". Только так, по его мнению, можно было восполнить недостаток природных ресурсов, новой техники и современных технологий.

Но "экономическое чудо" напрямую коснулось небольшой части городского населения. Большинство китайцев проживает в деревнях, до начала 2000-х годов они не имели права переселяться в города.

Иными словами, экономический рост вовсе не означает развитие страны и ее населения. Ситуацию иллюстрируют следующие цифры: по данным агентства "Синьхуа", в 2003 г. в Китае зарегистрировано 58 000 локальных недовольств населения, в 2004 г. - уже 74 000.

О нарастающей социальной напряженности на протяжении 2002-2005 гг. шли ожесточенные дискуссии. Часть партийцев не могла понять, почему стране нужно быть зависимой от мирового рынка, не обращая внимания на нужды своего населения. К тому же, внутренний рынок не создает импульса для роста экономики.

В результате появилась принципиально новая стратегия, сочетающая экспортно-ориентированную направленность промышленности с ростом уровня жизни населения, особенно крестьянства. В программе пять пунктов: сбалансированный рост экономики, без крупных подъемов и спадов; сочетание индустриализации с бережным отношением к окружающей среде и ее ресурсам; развитие образования и занятости населения; сбалансированное развитие города и деревни, строительство гармоничного общества, основанного на социальной справедливости и демократичных методах управления.

Если обобщить сказанное, на ближайшие 5 лет КПК взят курс на удвоение к 2010 году, по сравнению с показателем 2000 года, ВВП на душу населения и на предотвращение поляризации общества. На решение накопившихся проблем Китаю предстоит потратить немало сил.

Затем В. Гельбрас ответил на вопросы журналистов "ЗР".

- Китайской стороной была четко сформулирована роль России в этой программе как источника сырья и рынка сбыта для готовой продукции. На ваш взгляд, возможен ли другой вариант развития событий?

- Китаю невыгодно покупать у нас готовую продукцию, для КНР это означает рост безработицы. Остается использовать опыт США, Японии и развитых европейских стран: размещать в КНР трудоемкие производства. При дефиците рабочей силы для нас этот путь - наиболее эффективен.

Мы могли бы участвовать в развитии Северо-Востока КНР, давая заказы на производство по нашим технологическим нормам. Но у нас нет крупных корпораций, которые могли бы формулировать такие заказы. И этого не делает правительство. Пока мы не встанем на путь инновационного развития промышленности, нам уготована роль сырьевого придатка Китая.

- Увеличение городского населения за счет крестьян влечет и повышение их образовательного уровня. Образование, в свою очередь, подразумевает более высокую степень свободы. Все это может привести к социальным взрывам. Случись там революция, они хлынут к нам. Вы не предполагаете такого сценария?

- Решения пленума нацелены на предотвращение социальных взрывов. В противном случае последствия почувствует на себе не только Китай, но и ближайшие соседи.

Что можно сделать? К сожалению, у нашего правительства нет внятной стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Я уже много лет добиваюсь принятия специальной программы, стимулирующей вложение российского капитала в развитие Дальнего Востока. Хватит ждать ассигнований из бюджета. Их не будет!

Можно, например, пойти по пути полного освобождения от налогов всего населения, проживающего за Байкалом, чтобы у людей была возможность скопить средства и вложить их в какое-то дело. У нас нет другого пути.

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