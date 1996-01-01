"Родину" украли

Накануне выборов Законодательного собрания края список основных партий-претендентов на гегемонию в приморском парламенте, похоже, сужается до двух позиций - "Единая Россия" и КПРФ. Еще один потенциальный лидер партийной гонки - "Родина", судя по всему, так и не успеет преодолеть внутренние разногласия в местном отделении, а потому о какой-либо эффективной избирательной кампании со стороны приморских "родинцев" говорить не приходится.

Под вопросом сегодня не только избирательная кампания "Родины", но и само существование местного отделения партии. Дело в том, что отделение партии уже несколько месяцев лишено финансирования со стороны центрального исполкома партии, счета отделения заблокированы, а общий долг по аренде помещений и зарплате сотрудникам аппарата составляет почти 400 тыс. руб. Такова цена борьбы за лидерство в совете РО между председателем Игорем СВЕТЛОВЫМ и его заместителем Игорем УСОВЫМ.

Ситуация настолько серьезная, что, по нашей информации, так сказать, "на выход" из партии потянулись весьма знаковые в плане политических прогнозов фигуры. Ну, например, во внутрипартийных кулуарах всерьез говорят о возможном возвращении из рядов "Родины" в лоно "Единой России" заместителя спикера краевого парламента Джамбулата ТЕКИЕВА. Политическому чутью Джамбулата Абдулхалимовича можно доверять без оглядки - человек благополучно переживает уже второго губернатора, преумножая свой бизнес и политический вес. Впрочем, к подобным отходным маневрам в стане приморских родинцев готовы, наверно, и менее проницательные люди. Тем более что само наличие РО как бы повисло в воздухе.

На прошлой неделе председатель совета Игорь Светлов выступил с сенсационным обращением к политсовету партии, сообщив о краже учредительных документов приморского отделения. Столь неприглядный поступок, по информации Светлова, совершила московская комиссия во главе с г-ном СЕРЕБРЯКОВЫМ (не путать с краевым депутатом), которая прибыла в край для проверки деятельности РО. Заверив действующий совет РО в искренних симпатиях и расположении, 30 октября комиссия, прихватив учредительные документы, исчезла в неизвестном направлении. По мнению Светлова, столь успешный маневр москвичей был исполнен по прямому указанию лидера партии Дмитрия РОГОЗИНА.

В подтверждение своих слов Светлов ссылается на единоличное постановление Рогозина об изъятии означенных документов, оформленное задним числом 29 октября. Хотя на самом деле и без всяких доказательств непосредственное участие высшего партийного руководства в приморском скандале очевидно. И проблема тут не в дружеских отношениях Рогозина и Усова, фундаментом которых, как утверждают злые языки, является общее студенческое прошлое супруги Рогозина и заместителя председателя совета приморского РО партии. На наш взгляд, разногласия в приморском отделении "Родины" являются прямым следствием борьбы за концептуальное будущее партии на федеральном уровне.

Кто выступает зачинщиком этой борьбы, сказать пока сложно. Если следовать версии о кремлевском происхождении "Родины", то получается, что именно Рогозин предпринимает отчаянные попытки вырваться из-под опеки Кремля. Только этим желанием можно объяснить явную прохладцу рогозинцев в отношении соратников по бывшему блоку, представлявших партию "Российские регионы", в частности, к Игорю Светлову. "Российские регионы" были призваны стать своего рода направляющей силой в кремлевских задумках по созданию партии социал-демократического толка. Но после успеха на выборах в Госдуму задуманная социал-демократическая направленность "Родины", благодаря активности Рогозина, дала резкий крен в сторону национал-патриотизма. В результате "Родина" оказалась лишним игроком на уже оккупированном ЛДПР поле, и, что теперь делать с этим порождением собственной стратегической мысли, Кремль, вероятно, пока не знает.

Зато знает Рогозин, предпринимающий отчаянные усилия по укреплению руководства региональных отделений своими сторонниками.

Приморье - не единственный регион, где местные советы партии сотрясают внутренние скандалы. Аналогичные процессы проходят и на западе России. Все это, по глубокому убеждению Светлова, является веским основанием для исключения Рогозина из рядов партии, на чем он настаивает в своем обращении к политсовету. Думается, что эта игра ва-банк дорого обойдется приморскому лидеру "родинцев". "Родину" без Рогозина представить сегодня сложно, а вот "Родину" без Светлова - запросто. Но рискнем предположить, что даже волевое решение Политсовета по ликвидации двоевластия в приморском отделении партии уже не скажется благоприятным образом на ее готовности к выборам в ЗС ПК. Время упущено.