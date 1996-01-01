Агрессивный рынок

Неприятным инцидентом омрачился для депутата думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА очередной юбилей микрорайона бухты Тихой, состоявшийся 4 ноября.

Буквально накануне праздника, в подготовке которого депутат принимал самое активное участие, Александр Юртаев, по его словам, подвергся нападению одного из местных предпринимателей.

- Это была провокация, - рассказал депутат "ЗР". - При случайной встрече руководитель компании "Ост-Вест" г-н ВАРНАМОВ неожиданно набросился на меня с руганью, а затем ударил в лицо головой.

По нашей информации, компания "Ост-Вест" курирует продуктовый рынок на улице Сахалинской, но это еще никак не объясняет неожиданную агрессию ее руководителя в отношении депутата Юртаева. По словам депутата, в причинах столь странного поведения предпринимателя предстоит разобраться правоохранительным органам, куда он незамедлительно и обратился.