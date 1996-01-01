Почетный консул Германии во Владивостоке: кто следующий?

В "Версале" прошел прием по случаю завершения празднования Дней культуры Германии и в связи с окончанием полномочий Почетного консула Германии во Владивостоке Манфреда БРОКМАННА.

Посол Германии в России Вальтер-Юрген ШМИД в приветственном слове заявил: "До сих пор Германия проявляла большую активность в центральных регионах России, но мы ищем новые опорные точки для развития сотрудничества. Здесь большое количество вузов, и я попрошу нашего советника по науке обратить на это внимание".

Далее дипломат сообщил, что в Германии довольны работой Манфреда Брокманна, который почти 6 лет совмещал работу Почетного консула Германии и пастора лютеранской общины. "Видимо, обе задачи идут ему на пользу, раз он выглядит таким молодым, - шутливо заметил господин Шмид. - Но теперь мы провожаем его на пенсию".

В ответном слове Манфред БРОКМАНН заявил: "Ходят слухи, что Владивосток мне надоел и я уезжаю. Ничего подобного! Я остаюсь пастором всех лютеран на Дальнем Востоке. Я остаюсь с вами!"