Приморцы стали больше регистрироваться

В Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю прошло совещание с руководителями структурных подразделений.

В его работе приняли участие: главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЯНЦ, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Михаил СТЕПЧУК, председатель комитета по управлению государственным имуществом администрации Приморского края Владимир КНИЖНИК, руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморскому краю Владислав ШИЛЬНИКОВ, директор филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Приморскому краю Николай ЛУЗГАНОВ и др. ответственные лица.

С докладом выступил руководитель Главного управления Евгений РУСЕЦКИЙ, рассказавший о текущей деятельности по осуществлению государственной регистрации прав на недвижимость. Было отмечено, что за 9 месяцев текущего года было осуществлено 159 964 регистрационных действия в отношении объектов недвижимости, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2004 г.

Также было проанализировано состояние контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, организации работы по государственной регистрации общественных и религиозных объединений и контролю за их деятельностью и за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, кадровой работы и другим направлениям.

Главным управлением в полном объеме осуществляются полномочия по государственной регистрации общественных и религиозных объединений, и по состоянию на 1 октября 2005 г. на территории Приморского края было зарегистрировано 1925 общественных объединений, в том числе 32 политические партии и 296 религиозных организаций. С начала года специалистами управления проведены 33 проверки деятельности общественных объединений и 20 проверок деятельности религиозных организаций.

Организована и проводится работа по реализации полномочий Главного управления в сфере нотариата и адвокатуры. В этих целях Главным управлением на должном уровне осуществляется взаимодействие с Приморской краевой нотариальной палатой и Приморской краевой коллегией адвокатов. Проведены 26 проверок работы нотариусов, занимающихся частной практикой. В реестре адвокатов Приморского края в настоящее время числятся 1136 человек.