Владивосток может обзавестись экономической зоной

На базе Института морских технологий во Владивостоке может быть создана особая экономическая зона, сообщил пресс-секретарь полпреда Президента РФ в ДВФО Евгений АНОШИН.

По его словам, в ближайшее время Дальний Восток планирует подать 4-5 заявок в Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (ОЭЗ).

"В настоящее время, в частности, подготовлен пакет конкурсной документации на создание "Инновационного комплекса морских технологий" в форме особой экономической зоны технико-внедренческого типа на базе Института морских технологий во Владивостоке, - отметил Евгений Аношин. - Готовятся материалы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Комсомольске-на-Амуре". По его словам, параллельно проводится работа по созданию единой информационной системы управления особыми экономическими зонами региона.

По словам главы Федерального агентства по управлению ОЭЗ Юрия ЖДАНОВА, первые особые экономические зоны могут появиться в России к концу 2007г. Напомним, что Федеральный закон "Об ОЭЗ" был принят Госдумой 8 июля 2005 г., одобрен Советом Федерации 13 июля и подписан президентом 23 июля. Согласно закону, на территории РФ планируется создать два типа ОЭЗ: промышленно-производственные и технико-внедренческие. Закон предусматривает создание промышленно-производственных зон на территории площадью не более 20 кв. км, технико-внедренческих - на территории площадью не более 2 кв. км. ОЭЗ создаются на 20 лет, их срок существования продлению не подлежит.