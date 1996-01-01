Конференция ООН пройдет во Владивостоке

IV Международная конференция по модели ООН пройдет 3-7 ноября во Владивостоке, в Дальневосточном государственном университете.

По информации пресс-службы краевой администрации, в ней примут участие представители 16 университетов из 6 городов региона, а также и делегация из Норвегии. Всего планируется прибытие 130 человек.

Конференция такого формата и степени сложности в регионе проводится впервые. Она представляет собой сложнейшую ролевую игру. Студенты, "защищающие" официальную политику своей страны, будут вести переговоры, используя все навыки дипломатии и профессионализма, и принимать общее решение по актуальным международным проблемам.

Команды, набравшие по итогам конференции наибольшее количество очков, в дальнейшем будут защищать честь России на международных конференциях по модели ООН за рубежом, в частности в Сан-Франциско.