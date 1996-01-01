Как дела с региональным бюджетом?

Минфин России опубликовал данные мониторинга соблюдения субъектами Федерации в первом полугодии 2005 года требований Бюджетного кодекса и условий качества управления бюджетами. На фоне других регионов ДВФО Хабаровский край выделяется тем, что лидирует по числу нарушений Бюджетного кодекса.

С соблюдением требований Бюджетного кодекса также плохи дела только в Камчатской области (два нарушения из пяти). Первое нарушение - дефицит бюджета. Кроме Хабаровского края, профицит бюджета отсутствует лишь в Якутии. Второе - слишком большая зарплата государственных служащих, финансируемых за счет средств бюджета региона, по сравнению с федеральными государственными служащими. Это нарушение, надо оговориться, отмечено у многих, но по величине показателя Хабаровский край обгоняет всех. Из 10 регионов ДВФО все требования Бюджетного кодекса в первом полугодии 2005 года выполнены только в Магаданской области.

Что касается качества управления бюджетом, то из 10 условий в крае не соблюдается половина. Во-первых, не соответствует критерию установленный уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. Не дотягиваем 0,05, т.е. платим меньше, чем надо. Во-вторых, ниже нормы фактический уровень оплаты населением коммунальных услуг. Здесь ситуация значительно хуже - не хватает 0,23. У соседей - Приморский край, ЕАО - дела получше. Из других нарушений - превышает заданный параметр отношение тарифов на электро- и теплоэнергию для предприятий к тарифу для населения. Кроме того, низок уровень погашения начисленных населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Радует то, что отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам края.