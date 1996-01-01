Партия пенсионеров подкупила электорат спектаклем

Хабаровский крайизбирком 26 октября завершил прием документов от претендентов в кандидаты депутатов краевой думы. Как сообщила заместитель председателя крайизбиркома Валентина СЯВАЕВА, необходимое количество подписей смогли собрать представители 7 из 9 зарегистрированных в крае партий.

По словам собеседника агентства, необходимый порог в 10,5 тыс. голосов не смогли преодолеть "Яблоко" и "Патриоты России". Зато значительно перекрыли этот барьер местные организации "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров. Список ЛДПР, "Единой России" и КПРФ уже официально зарегистрирован избирательной комиссией. Крайизбирком официально принял документы от 65 претендентов в кандидаты в депутаты по мажоритарным округам. В Законодательной думе Хабаровского края - 26 мест. В соответствии с новым выборным законодательством, 50% мест делится среди партий, принявших участие в выборах, 50% мест получают одномандатники.

В ходе предвыборной кампании в Хабаровском крае зафиксирован и первый скандал. Крайизбирком объявил предупреждение Партии пенсионеров за подкуп избирателей. Эта партия бесплатно раздавала билеты жителям Хабаровска на представление в одном из городских театров, заплатив за проведение спектакля театру 1700 руб. Напомним, что регистрация партийных списков и кандидатов по мажоритарным округам завершится через 10 дней, а выборы в Законодательную думу Хабаровского края состоятся 11 декабря.