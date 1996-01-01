Остается только дружить домами

Согласно договоренности руководителей двух стран, 2006 г. объявлен годом России в Китае. В программе участвуют все российские регионы, с ним граничащие. Кроме мероприятий экономической направленности, как то "Забайкальская выставка промышленных компаний" или "Форум приграничного сотрудничества России и провинции Хэйлунцзян", запланированы и чисто культурные. Например, "Дни русской культуры в Харбине". Им придается особый смысл: усилить влияние русской культуры в Азии. По существующим прогнозам, естественная миграция из стран Северо-Восточной Азии на Дальний Восток будет возрастать. И нам ничего не останется, как только дружить домами.

Затрагивая тему миграционной политики в "Проекте развития Приморского края на 2004-2010 гг.", группа авторов высказалась однозначно: "Сложность демографической ситуации в целом по России не позволяет рассчитывать на приезд русскоязычного населения из других регионов и стран СНГ". Между тем, экономику планируется поднимать, и рабочие руки, с очевидностью, прибудут из Китая, Кореи, Вьетнама.

По мнению вице-губернатора Виктора ГОРЧАКОВА, пришло время формирования в общественном сознании новой модели жизни, ориентированной скорее на интернационализм, чем на патриотизм:

- Мы вынуждены считаться с тем, что на территории Дальнего Востока будут присутствовать иностранные диаспоры: китайские, вьетнамские, корейские. У нас нет другого выхода. Жизнь складывается так, как она складывается, а не так, как нам хотелось бы. Это уже случилось, и сейчас вопрос заключается в отработке нормативной базы для защиты интересов российского государства. В Приморском крае есть неплохой опыт работы и взаимодействия с корейцами, в Уссурийском и Партизанском районах. Опыт общения с китайскими диаспорами пока невелик.

- Значительная часть населения края опасается неизбежных последствий естественной миграции из стран Северо-Восточной Азии. Авторы "Проекта развития" называют явления своими именами: "вырождение русскоязычной общины" и "проблема сохранения национальной идентичности"...

- Мы не можем не считаться с тем, что в обществе есть отрицательное отношение к этому явлению. Мне часто говорят, мол, слишком ты терпимый и не считаешься с интересами российских граждан. Но как быть, когда все перечисленное уже объективно существует. Поэтому мы должны уже сейчас исподволь вести какую-то работу, формировать общественное мнение: давайте одну модель жизни рассмотрим, а теперь - другую... У нас все равно нет другого выхода. Поэтому придется изучать опыт тех же Соединенных Штатов, где в штате Калифорния проживают и мексиканцы, и китайцы, и вьетнамцы, и т.д. Страна, тем не менее, существует. Есть опыт европейских стран, в которых сейчас проживает большое количество людей с Ближнего Востока. Миграционные процессы в мире происходят независимо от того, нравится нам это или нет.

- А как же лозунг "Россия - для русских"?

- Это удобная философия самообмана, реальная жизнь - она достаточно жесткая. Потому все время хочется ее немножечко подсластить или заняться воспоминаниями о том, как было, или фантазиями, как могло бы быть. В следующем году у нас намечаются выборы в Законодательное собрание Приморского края. И опять выяснится, что все кандидаты суперпатриоты. Даже те, кто занимается спекулятивными сделками с китайцами. Подогревает общественное мнение и Государственная Дума, собирая различные комиссии по миграционным вопросам. На моей памяти их было три, я уже туда не езжу и не поеду, поскольку все это пустые разговоры. Если бы четко сказали: вот схема переселения людей на Дальний Восток из других регионов России, вот деньги под жилье и под обживание. Ничего такого нет, есть самообман и отвлечение человеческих душевных ресурсов.

- Авторы "Проекта развития" формулируют задачу создания механизма социокультурной интеграции. Что это означает на практике?

- Мы должны быть более активными в пропаганде европейской и русской культуры на Востоке. Например, участвовать в международном разделении труда в области образования. Ректоры наших вузов ведут работу в этом направлении, в Приморье учится значительная группа студентов из Китая, меньшая - из Кореи, Вьетнама. Такая форма работы важна, поскольку в процессе обучения и приобретения какой-то специальности они получают также то или иное представление о русской культуре и традициях. Таким образом, не снимается вопрос о влиянии русской культуры в АТР.

- А вторая, более привычная широким кругам населения модель уже нежизнеспособна?

- Закрыться колючей проволокой? Можно, некоторые люди об этом говорят. Только жаль, денег на нее нет. Это у Советского Союза были на это деньги. Так что теперь остается только дружить, не забывая о своих интересах.