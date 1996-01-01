Губернатор обещает запретить совмещение должностей

Вопросы оптимизации деятельности краевых государственных предприятий и учреждений обсуждались на прошлой неделе на совещании при губернаторе Приморского края.

Как сообщает пресс-служба администрации края, Сергей Дарькин поставил перед вице-губернаторами задачу повысить качество услуг, которые предоставляют жителям Приморья краевые госучреждения.

Сергей Дарькин отметил: "Недопустимо, что во многих учреждениях обслуживающий персонал совмещает разные должности. Это приводит к тому, что качество услуг снижается. С 1 января 2006 г. я запрещу такое совмещение в краевых учреждениях. Незанятые должности необходимо сократить, а за счет этого повысить заработную плату обслуживающему персоналу".

Следующий путь оптимизации работы краевых госучреждений, о котором говорил на совещании губернатор, создание "кустовых" объединений, что позволит, к примеру, одному бухгалтеру обслуживать учреждения нескольких районов.

Об улучшении работы ГУПов и госучреждений Сергей Дарькин говорил два месяца назад на встрече с их руководителями. Тогда, по инициативе губернатора, численность работающих, в первую очередь управленческого аппарата ГУПов и госучреждений, была сокращена на 15%.