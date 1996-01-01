Верноподданическая инициатива не прошла и со второй попытки

Законодательное собрание Приморского края на прошлой неделе повторно отклонило законодательную инициативу в Госдуму депутата Адама ИМАДАЕВА об исключении из Конституции пункта, запрещающего президенту занимать свой пост более двух сроков подряд.

Адам Имадаев утверждает, что обнаружил противоречия между двумя статьями Конституции - 81-й и 32-й. В статье 81 оговаривается, что президент не может исполнять обязанности больше двух сроков подряд, а статья 32 о праве граждан избирать и быть избранными говорит лишь о двух ограничениях: недееспособность и пребывание в местах лишения свободы. Ранее депутаты ивановской и магаданской дум предлагали увеличить президентский срок с четырех до семи лет.

Имадаев говорит, что решать вопрос, сколько быть Путину президентом, - "право каждого гражданина", поэтому ограничение в виде двух сроков следует изъять из Конституции.

Напомним, что после сентябрьского заседания ЗС ПК, когда коллеги не поддержали инициативу депутата в первый раз, Адам Имадаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.