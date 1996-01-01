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Как депутаты бюджет не поделили
Обсуждение бюджета Владивостока в первом чтении началось с доклада заместителя главы администрации Владивостока Нины ШТАНЬКО. Она рассказала, что доходная часть бюджета - 4,2 млрд руб., расходная - 4,5 млрд руб. Таким образом, предельный дефицит определен в размере 322,7 млн руб. Это превышает плановый уровень 2005 г. на 287,4 млн руб.
В будущем году планируется увеличить расходы на образование, здравоохранение, ЖКХ и культуру. К финансированию в 2006 г. в проекте городского бюджета предусмотрены три целевые программы на общую сумму 32,5 млн руб. Это программы "Переселение граждан города Владивостока из ветхого и аварийного жилищного фонда" (25 млн руб.), "Одаренные дети" (1,7 млн руб.) и "Вакцинопрофилактика" (5,7 млн руб.). Также из средств бюджета в будущем году планируется выделить 280 млн рублей на ремонт городских дорог. Предусмотрены средства на приобретение троллейбусов и открытие новой троллейбусной линии - 60 млн руб.; на капитальный ремонт жилищного фонда - 70 млн руб.; на приобретение, установку и модернизацию лифтов - 30 млн руб.
В проекте бюджета на 2006 г. заложены средства на повышение заработной платы работникам учреждений образования на 50%, а работникам культуры в 1,5 раза.
Из новых статей расходов можно выделить финансирование медицинских вытрезвителей - Фрунзенского и Первомайского. Для того, чтобы перебравшим алкоголя людям было где скоротать время, город выделяет 6 млн руб. В 600 млн руб. обойдется городу содержание администрации и ее служащих. Это больше, чем в прошлом году, однако, по словам Нины Штанько, увеличение расходов на содержание вызвано увеличением заработной платы чиновников.
В общей картине бюджет города администрация Владивостока видит в положительном свете. Хотя главный финансист мэрии заявила о том, что проблема наполнения доходной части бюджета существует. "Бюджет края на 2006 г. более 14 млрд руб., из них Владивосток собрал 7 млрд руб., но из этой суммы в бюджет города отошло всего 5%", - заявила Нина Штанько.
"Ларчик открывается просто, необходимо, увеличить дотационную часть Владивостока в краевом бюджете", - заявил вице-мэр Владивостока Константин СТАЦЕНКО. Его поддержали, и вопрос поставили на голосование, после чего депутатский корпус единогласно проголосовал, за то, чтобы обратиться в краевое законодательное собрание с требованием увеличить Владивостоку субвенции.
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