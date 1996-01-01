Владивосток завалят землей

В минувшую пятницу главный финансовый документ города преодолел думскую процедуру первого чтения. Однако горожанам радоваться по этому поводу преждевременно. В условиях наметившегося тотального исхода среднего бизнеса из приморской столицы, основное налоговое бремя в следующем году, судя по всему, ляжет на рядовое население.

В пользу этого предположения говорит хотя бы то обстоятельство, что только по земельному налогу в городской бюджет предполагается собрать почти 274 млн руб. Положение "О земельном налоге" дума приняла вместе с бюджетом, причем сразу в трех чтениях. С одной стороны, спешка депутатов - читай, городской администрации - обусловлена изменениями в федеральном законодательстве, а именно - в Налоговом кодексе РФ. Но, с другой стороны, Владивосток еще не завершил кадастровую оценку земель, а методику расчетов по земельному налогу никто и в глаза не видел.

Поэтому худо-бедно можно только просчитать среднюю величину налога для владельцев гаражей. Она составит около тысячи рублей. Неплохой довесок к транспортному налогу, расходам на топливо и содержание автомобилей. У тех автолюбителей, которые ставят машины на автостоянки, поводов для головной боли тоже предостаточно. Земельный налог для автостоянок увеличится в 3,7 раза, а это значит, что и стоимость хранения авто также вырастет. С квартирами в многоэтажных домах вообще все запутано. Если брать что-то вроде средней температуры по больнице, то ставка земельного налога для собственников жилья возрастет в 16,6 раза. Получается, что если в 2005 г. земельный налог с одной квартиры составлял около 28 руб. в год, то в 2006 г. он вырастет до 455 руб.

Заместитель главы городской администрации Константин СТОЦЕНКО уверял, правда, депутатов, что изменения в ставках земельного налога коснутся пока только небольшой части горожан, а именно тех, кто успел объединиться в ТСЖ и ЖСК. Но, по мнению депутата Александра ГАВРИЛОВА, городская администрация может с легкостью обойти подобные условности, придумав что-то вроде временных договоров аренды, в которые включит принятые думой ставки земельного налога.

- Я считаю, что обсуждение подобных вопросов должно быть публичным, - так прокомментировал принятие положения о земельном налоге для "ЗР" Александр Гаврилов. - Тем более что требование этой публичности уже прописано в Федеральном законе N131, согласно которому публичные слушания вводятся не с 1 января 2006 г., а с 1 сентября 2005 г. Население должно знать, что их ожидает в будущем. Оно имеет право высказать свое мнение, а власть обязана это мнение учитывать. В противном случае нас ожидает волна возмущения, и вполне оправданного, на мой взгляд.

Опасения депутата легко объяснимы, если учесть, что ставки земельного налога вырастут для всех - для учреждений и организаций народного образования, автозаправок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать существенный рост цен во Владивостоке буквально на все и, как минимум, с февраля 2006 г. Вкупе с новыми ставками земельного налога, а также налога на имущество на карманах рядовых граждан, особенно с низкими доходами, это отразится самым плачевным образом. Тем более что, как возмущенно заявляли на митинге протеста 12 октября работники бюджетной сферы, те средние зарплаты по краю, которые ежегодно рисуют нам бодрые официальные отчеты администраций всех уровней, в действительности никто и в глаза не видел.

При таких перспективах неудивительно, что вице-мэр СТОЦЕНКО, и, например, депутаты Игорь ШПАКОВСКИЙ и Глеб КЛОКОВ от каких-либо комментариев для прессы по поводу содеянного отказались. Последний, кстати, вместе со своими коллегами Виталием СУББОТИНЫМ и Александром КИРИЧЕНКО недавно оказался в третьем сборнике так называемых влиятельных людей Приморья. Не знаем, как насчет края, но относительно Владивостока влияние нынешней городской думы уместней было бы преподносить не в цветных иллюстрациях, а в черно-белых тонах. Улыбки на фото можно оставить. Так оно как-то честней.

Против новых ставок по земельному налогу в отсутствие четкой методики расчетов возражали только депутаты Александр Гаврилов, Валерий КОРОЛЮК, Александр ЮРТАЕВ и Галина МЕДВЕДЕВА. Однако в окружении проадминистративного большинства им удалось только протолкнуть предложение о снижении коэффициента ставок налога для жителей многоквартирных домов с 0,3 до 0,2, а для пенсионеров - до 0,1. Правда, и в рамках этих коэффициентов, ожидают ли жителей Владивостока какие- либо послабления, никто предсказать не берется.

- У нас как-то повелось все принимать по максимуму, - посетовал депутат Гаврилов. - Например, по единому налогу на вмененный доход Федеральный закон предусмотрел коэффициентную вилку от 0,005 до 1, а мы приняли коэффициенты от 0,3 до 0,75. Что же касается земельного налога, то даже в Москве ЛУЖКОВ установил для горожан коэффициент ставки в 0,1. Наверно, нужно учитывать опыт других городов, прежде чем заниматься самодеятельностью. Мы понимаем, конечно, стремление администрации увеличить доходную часть бюджета, но о населении тоже нельзя забывать. Прежде чем что-то взимать, нужно позаботиться о том, чтобы было с чего эти деньги брать. Никто не задумывается о том, что доходы населения находятся на невысоком уровне, и платить европейские налоги при российских зарплатах и пенсиях люди просто не в состоянии.

На самом деле в 2006 г. платить, наверно, еще будут. А вот в 2007-м, когда будет произведена рыночная переоценка приватизированного жилья и налоговые ставки будут отталкиваться не от нынешней стоимости трехкомнатной квартиры в $11 тыс., а от реальных $60-80, то платить может оказаться и некому. Часть депутатов уже предполагает, что в ближайшие несколько лет город накроет волна деприватизации жилья, когда квартиры будут оформляться на бывших собственников по договорам социального найма. По крайней мере, для пенсионеров эти перспективы выглядят не такими уж и утопичными. Не дожидаться же, когда тебя выгонят из собственной квартиры за неуплату.

Впрочем, вполне вероятно, что депутаты к тому времени уже смогут оправдываться перед населением тем, что они не имеют никаких рычагов влияния на городское самоуправление. Во всяком случае, на прошедшем 28 октября заседании от солидной части собственных полномочий они как бы отказались. Произошло это при обсуждении вопроса о залоговом фонде, в который, по предложению администрации, вошли 14 объектов недвижимости. Собственно, половина из этих объектов в залоге уже значилась со времен Юрия КОПЫЛОВА. Депутатам предложили утвердить лишь расширенный список залогового имущества. Они и утвердили, попутно наградив мэра правом единолично распоряжаться залоговым фондом по своему усмотрению, то есть добровольно отказавшись от предписанных им городским Уставом функций. Причем в отсутствие положения "О залоговом фонде".

Самое интересное, что особой необходимости расширять список залогового имущества вроде бы и нет. Залог создан под долги прежней администрации в 64 млн руб.

Логично предположить в этом случае о какой-либо хитроумной комбинации с таким количеством престижных и дорогих зданий. Вариантов тут хоть отбавляй. Ну, сами посудите, если в одном из зданий располагается администрация Первомайского района, а в ряде других - филиалы Сбербанка. Должен город, кстати, банку "Приморье", к которому имеют непосредственное отношение некоторые чиновники как городской, так и краевой администрации. Банк "Приморье" - Сбербанк - переуступка долговых обязательств, и здания уходят за копейки к новым собственникам. Из города их по кирпичику, конечно, никто вывозить не станет, но и городу они уже принадлежать не будут. Но любопытно, что злосчастный долг в 64 миллиона рублей можно погасить одним махом, продав любое из этих зданий на аукционе. По крайней мере, года два назад такая предполагаемая выручка от продажи одного здания в центре города представлялась вполне реальной. При нынешней налоговой и арендной политике, вполне вероятно, что покупателей бы и не нашлось.