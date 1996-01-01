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Острова - это наша родина

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Лично у меня радужных ожиданий, что у нас что-то получится, нет. Слишком много социальных проблем, которые из года в год только накапливаются. Раньше мы в основном говорили о транспортной проблеме. Но если сейчас этот вопрос хоть как-то решается - самолет летает четыре раза в неделю, вертолет дополнительно появился, второй теплоход стал ходить, то в социалке никакого просвета не наблюдается. Жилье не строится уже лет 15. Нет средств и на ремонт. При наших климатических условиях без ремонта состояние домов просто ужасное - стены разъедены, повсюду грибок, все течет.

Дальше - все меньше становится детей. Уже ставится вопрос о закрытии школы в Рейдово, потому что там классы набираются с большим трудом. Сейчас вот больницу строим в районном центре, но если строительство будет идти такими темпами, то, возможно, там и лечиться будет некому. Поэтому и к программе развития островов особого доверия уже нет. Здесь немало людей, которые прикипели душой к Курилам и не мыслят свою жизнь на материке. Конечно, все хотят, чтобы здесь что-то развивалось, но пока разрыв между пожеланиями и реальностью очень большой. При этом я хочу заметить, что патриотические настроения здесь по-прежнему сильны. Было время, в начале 90-х, когда возник вопрос о передаче островов, многие высказывались за передачу, а позиция правительства расценивалась как собака на сене.

Тогда как раз все рушилось, народ был угнетен, и все равно большинство выступало против передачи. Потом вроде бы наступило небольшое улучшение. Последние года три опять все на спад. Это очень плохие качели для менталитета. Городок у нас небольшой, все друг друга знают - вот вы сегодня прошли по улице, и народ уже сообщает друг другу: самолет прилетел - незнакомый в городе. В случае беды все придут на помощь друг к другу. Но в повседневной жизни, я замечаю, стала появляться какая-то озлобленность - на власть, на жизнь, на себя. И все это накручивается, накручивается.

Большая проблема - занятость молодежи. Вот я сейчас дочь отправляю на материк. Не хочет уезжать, но заставляет себя: надо. Все оттягиваем и оттягиваем этот момент. Сначала решили, что самолетом, потом она захотела проплыть на теплоходе в последний раз по островам. Буквально накануне отъезда выяснилось, что этот теплоход идет по укороченному маршруту, и на все острова заходить не будет. Она смотрит на меня с ожиданием, что я скажу. Мол, ну хорошо, оставайся на следующий теплоход. У самой решимости не хватает уехать. Да это и понятно - мы здесь выросли, наши дети здесь родились. Это родина, как ни крути - кому бы ее ни передали.

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