Возможности для развития здесь очень большие

- У нас есть все, чему положено быть в любом муниципальном образовании: школы, больница, детские сады, все госслужбы, коммунальное и дорожное хозяйство. Разница с материком только в том, что решение любых вопросов в рамках общепринятой структуры управления сопряжено с невероятными трудностями из-за удаленности островов от материка, сложной транспортной схемы и отсутствия хорошей связи. Предпринимать какие-либо оперативные меры на ту или иную ситуацию крайне сложно. А ведь люди живут здесь каждый день - кому-то надо срочно уехать на материк по служебным или личным делам, бизнесу переправить товар в контейнерах, который в случае задержки имеет свойство портиться. А это прямые убытки, и немалые, как вы понимаете.

Но главная наша головная боль - это, конечно, межбюджетные отношения. К сожалению, последние годы они выстраиваются таким образом, что чем лучше район работает, тем хуже он живет. Для иллюстрации, за последние два года объем промышленного производства в районе вырос в 1,8 раза, налогов в 2004 году уплачено в 1,6 раза больше, чем в 2003 году, а собственные доходы из-за постоянного снижения нормативов отчислений в местный бюджет снизились в 0,2 раза. Это просто нонсенс - имея такие доходы от рыбной отрасли, мы не можем ни одного лишнего рубля вложить в социалку и коммуналку. Понятно, что люди возмущаются, и возмущаются обоснованно. А ведь мы могли гораздо крепче стоять на ногах по сравнению с другими муниципальными образованиями области - Углегорским или Смоляковским районами, например.

Если честно, я уже устал доказывать несправедливость таких бюджетных решений в области. А потом мы удивляемся, почему люди хотят отсюда уехать. Хотя уехать отсюда тоже не так-то просто. Да, есть программа жилищных субсидий, но чтобы реализовать свои замыслы по этой программе, опять же нужны большие средства на переезд. И чем старше становишься, тем труднее уехать. Привязывает определенная стабильность - северные надбавки, бесплатный проезд. У многих дети учатся на материке, и нужно оплачивать их учебу. Переехать - значит начать все сначала, то есть в большинстве случаев люди ухудшают свое материальное положение. Мы почти как заложники, и наш пример может негативным образом сказаться на привлечении сюда рабочей силы и квалифицированных кадров в случае развития островов.

Остается уповать на разум чиновников и депутатов. Нам необходим бюджет развития. Последние заявления министра обороны, конечно, проливают бальзам на душу. Этот разговор о передаче островов вообще не имеет под собой никаких оснований. Обидно, с одной стороны, за державу, что мы здесь так живем. Но ведь все решаемо. Забейте колышек, образно говоря, - вот здесь наша земля, вот так мы будем развиваться. А возможности для развития, поверьте, очень большие.