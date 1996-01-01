Курильское терпение

Июльское заявление министра обороны РФ Сергея ИВАНОВА о неоспоримом российском суверенитете Курил, пожалуй, впервые с 1992 года позволило, наконец, разобраться с официальной позицией российских властей в проблеме так называемых "спорных территорий".

Острова наши, и довольно бесконечных инсинуаций на эту тему. Однако говорить о том, что все территориальные сомнения в связи с заявлением министра обороны развеяны, наверно, преждевременно. Пока мы наблюдаем имиджевое исполнение директивы Кремля, но между государственными декларациями и их воплощением последние пять лет перманентно возникают серьезные противоречия.

Курильская карусель

Справедливости ради стоит отметить, что громкие заявления Иванова были не первыми в ряду летних высказываний силовиков по курильской проблеме. Месяцем ранее гораздо жестче по означенной теме высказывался и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Николай СПАССКИЙ, также, как и министр обороны, посетивший остров Большой Курильской гряды -Итуруп. Но нужно признать, что на заявления, проливающие бальзам на курильскую душу, силовиков сподобили не столько патриотические настроения, сколько жесткая выволочка Президента РФ. 11 мая в письменном распоряжении на имя председателя Правительства РФ Владимир ПУТИН в недвусмысленной форме потребовал оперативного решения проблем социально-экономического развития Курильских островов и даже установил предельный срок по разработке предложений на этот счет - 1 августа 2005 года.

Что именно повлияло на крутой внешнеполитический вираж президента, доподлинно не известно. Некоторые политики полагают, что катализатором очередного витка политической карусели вокруг Курил стала служебная записка Путину министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА от 16 апреля, в которой он поставил вопрос о необходимости радикальных решений в социально-экономических проблемах курильчан, в том числе связанных и с публичностью позиции российских властей на предмет государственной принадлежности Курил.

Кроме того, в начале мая президент встречался с сахалинским губернатором Иваном МАЛАХОВЫМ, который львиную долю своей аудиенции посвятил именно курильской теме. Однако, на наш взгляд, министр иностранных дел, при всем уважении к нему, скорее прощупывал для себя алгоритм собственной публичной политики накануне ноябрьского визита президента в Японию, а с мнением назначаемых губернаторов у нас теперь считаются в гораздо меньшей степени, чем раньше. Рискнем предположить, что вспышка курильского патриотизма государственных мужей стала своего рода оправданием на волну возмущения среди рядового населения после территориальных уступок Китаю в Хабаровском крае.

Несмотря на тотальный контроль над центральными СМИ, полностью замолчать это возмущение оказалось невозможно. Свидетельством реакции населения на хабаровский провал внешней политики России стало и стремительное падение рейтинга Владимира Путина. Первую скрипку в диаграмме падения имиджа российской власти сыграла, конечно, монетизация, но если монетизация прошлась по интересам в основном пенсионеров и инвалидов, то территориальные уступки затронули более обширный пласт национального самосознания. В этих условиях и служебная записка Лаврова, и встреча с Малаховым явились для президента весьма существенными указателями в направлении политической реабилитации.

В связи с такого рода логическими выкладками патриотическую активность силовиков, а тем паче представителей среднего звена вертикали власти в лице, например, дальневосточного полпреда Константина ПУЛИКОВСКОГО, пока всерьез воспринимать сложно. Слишком уж очевидны в этой активности служебно-иерархические соображения.

Возможно, сентябрьский визит на Сахалин министра экономического развития и торговли Германа ГРЕФА восполнит пробел в непосредственных знаниях правительства о курильских проблемах. Что же касается наших собственных знаний, то мы готовы изложить их в данном материале, коль скоро тема Курил вновь становится актуальной.

История по-японски

Начнем, как водится, с истории. Нет, мы не собираемся натягивать исторические факты на каркас внешней политики России и сразу признаем существование Симодского трактата о торговле и границах между Японией и Россией, подписанного обеими сторонами в середине XIX века, согласно которому территория нашего государства заканчивалась южной оконечностью острова Уруп, а японского - северным побережьем Итурупа. Неопровержимо также и то обстоятельство, что с 1904 года по 1945 год Южные Курилы, на которые претендуют наши соседи, принадлежали Японии, а советской - ныне российской - территорией они стали после быстротечной победоносной войны Красной Армии на Дальнем Востоке.

Японцы такую аргументацию в теоретическом споре принадлежности островов называют территориальным экспансионизмом, от которого вроде бы как отказались все цивилизованные страны. Однако долгие годы Япония и сама управляла Курилами, а также Южным Сахалином в результате успешной территориальной экспансии, и в 1945 году, несмотря на капитуляцию, возвращать захваченное не собиралась. Следовательно, эта аргументация к современным реалиям не применима.

Туманными представляются и рассуждения японской стороны на предмет первооткрытия островов. Отдавая пальму первенства российским казакам и мореплавателям, японцы, тем не менее, углубляются в дебри теоретической дипломатии, называя еще кучу сопутствующих окончательному суверенитету факторов, которые, мол, в российской экспансии отсутствовали. Все эти теоретические рассуждения только еще больше запутывают ситуацию, которая с исторической точки зрения выглядит достаточно банально. Острова уже почти 60 лет находятся в составе одного государства, и передача Южных Курил нашим соседям даже в глазах мирового сообщества, на опыт которого постоянно ссылается Япония, выглядела бы, по меньшей мере, абсурдно.

К слову, по некоторым внешним признакам, и сами японцы, скорее всего, не верят в такую перспективу. Более того, как это ни парадоксально, но даже опасаются такого развития ситуации. Подобные сомнения в приватных беседах с российскими коллегами высказывали, например, некоторые японские бизнесмены.

Дело в том, что проблема "северных территорий" сознательно или спонтанно стала в Японии национальной идеей N1. Она позволяет объединять достаточно широкие слои населения, многие из которых в век высоких технологий и конвейерного стиля жизни несколько утратили жизненную мотивацию. Это, действительно, серьезная проблема, если учесть, что в Японии довольно высокий процент самоубийств, и именно в этой стране получил заметное распространение печальный опыт коллективных суицидов. Для действующих или потенциальных японских политиков такой социум чреват тотальным недоверием избирателей. А потому идея какой-то незавершенности японской истории для них весьма кстати. Передача островов, конечно, добавит очков в копилку правящей политической элиты на очередной отчетно-выборный период, но вот как мотивировать народ в будущем, если рыночные ценности для него уже не так актуальны, как раньше.

Если же отталкиваться от рыночных ценностей, то и здесь с передачей островов не все так гладко. Климатические условия "северных территорий" не очень располагают к комфортной жизни. Это можно проанализировать и без всякой передачи на примере второго по величине японского острова Хоккайдо, расположенного в непосредственной близости от Южных Курил. Притом, что площадь острова составляет почти 22% от территории страны, на нем проживает менее 1/20 части населения. Кстати, согласно японским же источникам, до 1945 года на Курилах проживало чуть более 17 тысяч японцев. Не густо, прямо скажем.

Это и неудивительно, если учесть, что, согласно многолетним наблюдениям синоптиков, на Хоккайдо в течение года в среднем наблюдается 17 полных солнечных дней, 149 -дождливых и 123 - снежных. Начиная с 1950 года остров находится под патронажем Агентства развития Хоккайдо, руководитель которого имеет ранг министра японского правительства, но до сих пор львиная доля предприятий острова, в отличие от других префектур Японии, не ориентирована на общенациональный и мировой рынки.

Вряд ли в такой ситуации на развитие Южных Курил будут отпущены очень большие средства. Собственно, они на них не отпускались и когда Япония владела этой территорией. Сегодня на островах немало следов японского присутствия - от кладбищ до опор железнодорожных мостов. Но большая часть этих следов свидетельствует, прежде всего, о военных интересах, нежели экономических.

На Итурупе, например, до сих пор пользуются построенным японцами аэродромом на мысе Буревестник. Но японское кладбище, давно уже переполненное могилами россиян, находится в районном городке Курильск (ранее японское поселение Сяна) - в 60 километрах от аэродрома. Аэродром на Буревестнике предназначался для базирования военных самолетов. Место для его постройки выбирали с учетом локальных климатических условий. Большую часть времени аэродром укрыт туманами, что представляло серьезные преимущества в период военных действий. Японские самолеты могли внезапно нападать из тумана на корабли противника и легко уходить от атаки к месту постоянного базирования. Для транспортных связей гражданских жителей Сяны с японским архипелагом аэродром не предназначался.

То есть и при японцах, и в наши дни социальные проблемы островов всегда были на втором плане. И, откровенно говоря, сегодня также сложно разглядеть побудительные мотивы для массового заселения островов японцами. Ну, застолбят пограничными столбами вновь приобретенные земли, а дальше то что? Довольно скоро выяснится, что в основе национальной идеи № 1 политические амбиции преобладали над здравым экономическим смыслом.

А здравый экономический смысл заключался и заключается в тесном сотрудничестве с Дальним Востоком России. На этом направлении всегда были сосредоточены усилия деловых кругов Японии, развивающих свой бизнес на Хоккайдо. Отсюда их же приватные сомнения в частных беседах с российскими партнерами. Отсюда, к слову, и перемена в агрессивном продвижении национальной идеи № 1.

Несколько лет назад в рамках действующего уже более 10 лет безвизового обмена Южные Курилы посетила японская делегация, в составе которой был брат известного российского политика Ирины ХАКАМАДЫ. Делегация привезла с собой солидный комплекс из 80 ответов на предполагаемые вопросы курильчан.

С этой интерпретацией истории по-японски любой желающий до сих пор может ознакомиться на сахалинских информационных сайтах. Делегация, по словам главного редактора курильской газеты "Красный маяк" Галии КУНЧЕНКО, повела себя довольно напористо, не чураясь на встречах с местными жителями таких эпитетов, как "оккупанты", а заодно обещая тамошним работягам под японским протекторатом зарплаты в несколько тысяч долларов.

Столь односторонний разговор вызвал вал негативных эмоций курильчан. И сегодня, пока еще пробными шарами, но уже очевидно, японцы потихоньку трансформируют требование передачи островов в новую идею их совместного использования. Определенное рациональное зерно в этом есть. Но с политической точки зрения подобные предложения так же абсурдны, как если бы мы предложили США совместно использовать ресурсы Аляски, ссылаясь на то, что когда-то эти земли принадлежали России. Правда, чтобы эти предложения, действительно, выглядели абсурдно, нам и впрямь, как предлагает президенту министр иностранных дел Сергей Лавров, необходимо разобраться с экономикой Южных Курил и геополитическим значением островов для страны.

Настоящее по-курильски

Задача, откровенно говоря, не из простых. В советское время социально-экономический статус островов поддерживался традиционным для патерналистской модели государства способом - всевозможные льготы привлекали сюда немало охотников за длинным рублем. Многие из них, приехав подзаработать на достойную жизнь на материке, так и остались жить на островах, пустив здесь корни в виде следующих поколений.

Сегодня привлечь большое количество рабочих рук на острова нереально. Зарплаты здесь не больше, чем на материке. Подзаработать можно только на скоротечной путине. А жизнь между путинами особых благ, увы, не сулит. Дело в том, что рыбная отрасль является основополагающей для островов, но поскольку добыча и обработка водных биоресурсов носит сезонный характер, то занятость населения в межсезонье всегда была и будет одной из основных проблем Южных Курил.

В принципе, по словам мэра Курильского района Игоря КАРПМАНА, на островах, в частности, на Итурупе, есть где руки приложить и в зимнее время - здесь, как и в любой муниципальной структуре, имеются все филиалы госслужб, дорожное хозяйство, предприятия ЖКХ. Но зарплаты в структурах, не связанных с рыбной отраслью, значительно меньше. Для сравнения, если на путине за два сезонных месяца можно заработать 70 тысяч рублей, то средняя зарплата на предприятиях островной инфраструктуры не превышает 7-8 тысяч рублей в месяц. Если учесть, что содержание трехкомнатной квартиры в Курильске - причем далеко не новой постройки - обходится так же примерно в 7 тысяч рублей, можно представить масштаб проблемы занятости местного населения. Само население решает эти проблемы довольно тривиально. Оказавшись в период путины на Итурупе, вы не сразу и поймете, что кому-то здесь чего-то не хватает.

Проезжая по дороге, заросшей по бокам лопухами в человеческий рост, от аэропорта "Буревестник" в Курильск можно заметить на открывающихся взору полянах недешевые джипы, а рядом их хозяев, скашивающих траву для домашнего скота. Несмотря на острую нехватку рыбообработчиков на местных заводах, по вечерним улицам Курильска фланируют вполне дееспособные молодые люди - некоторые в изрядном подпитии.

При более глубоком изучении ситуации выясняется, что у многих местных жителей здесь своя рыбалка, автономная от официальной деятельности 14 местных рыбодобывающих предприятий. На ниве браконьерства подвизается довольно солидный слой курильчан, и поделать тут пока ничего невозможно. Ловят, конечно, штрафуют, но все это ни в какие пропорции с предполагаемой выгодой не лезет. Да и ловят далеко не всех.

Во-первых, в ширину Итуруп практически непроходим - заросли курильского бамбука, переплетаясь с карликовыми березками и стлаником, создают непреодолимую преграду для "официального", если можно так выразиться, передвижения. Нужно знать тропы, схему местных речушек, где нерестятся лососевые, чтобы своевременно пресекать браконьерский промысел. Местные РУВД и Рыбнадзор такими знаниями, конечно, обладают, но, им же здесь самим жить, а потому помимо официальной рыбопродукции ежегодно с острова на материк переправляются сотни килограмм браконьерской икры. Причем под носом у местных стражей порядка.

У браконьеров есть свои скупщики, и весть о прибытии кого-либо из них на остров мгновенно разносится по окрестным поселкам. Наиболее знаменит из них некто СОТНИКОВ. "Завтра Сотников на "Фархутдинове" приходит", - примерно так оповещают друг друга теневые рыбаки. "Игорь Фархутдинов" - это один из двух теплоходов, осуществляющих регулярные рейсы на острова, и к моменту его прихода на берег вывозятся бочонки с нелегальной икрой, которая после скупки тут же становится легальной. Эффективные методы борьбы против этого явления демонстрирует только частная охранная структура, нанятая местным лидером рыбной отрасли ЗАО "Гидрострой". Однако "Гидрострой" охраняет свои реки, на которые имеет лицензии, а это далеко не все нерестилища острова.

Несколько другая ситуация на крупнейшем острове Малой Курильской гряды - Шикотане. Здесь браконьерство, как и в рыбной отрасли вообще, является неотъемлемой составляющей добычи валютоемких биоресурсов. Местные глубины, в отличие от глубоководной зоны вокруг Итурупа, позволяют заниматься промыслом краба, креветки, трепанга, морского ежа. Ну а близость Японии практически не создает проблем в теневой переправке добытого к нашим соседям. О масштабах нелегального промысла на Шикотане свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что при средней зарплате в отрасли, почти в два раза меньше официальных 14-15 тысяч рублей на Итурупе, южно-курильские рыбаки живут заметно лучше курильских.

На шикотанском рынке так называемых товаров народного потребления преобладает не только техника японского производства, но даже продукты питания. Столь серьезная интеграция в японскую экономику и прояпонские настроения на Шикотане делает более ощутимыми, чем на Итурупе. Кстати, и миграционные процессы, связанные с возвращением тех, кто в свое время перебрался с островов на материк и теперь возвращается обратно, соотносятся прежде всего с Шикотаном. Именно в этой группе мигрантов присутствуют и те, кто не скрывает, что ожидает свои $100 тысяч компенсационных, обещанных японцами курильчанам в случае передачи островов.

К слову, несмотря на активность миграционных процессов, количество населения на островах за последние пять лет практически не изменилось. Разве что на Итурупе убыло на одну тысячу человек, и составляет на сегодня 6,9 тысячи человек. Официальная безработица при этом на острове не так уж и велика. В службе занятости населения зарегистрировано всего 156 безработных. Но если учесть, что почти тысяча человек на острове являются пенсионерами, то можно сделать вывод, что местное население стареет в геометрической прогрессии, а притока молодых специалистов на острова практически не происходит.

Эта, с одной стороны, негативная тенденция вступает в парадоксальное противоречие с оценкой ситуации представителями главенствующей на островах рыбной отрасли. Свои кадровые проблемы в путину они привыкли решать за счет привлечения сезонных рабочих с материка и вполне обоснованно рассуждают о том, что особой демографической проблемы на островах не существует, а каких-либо специальных мер по закреплению населения на островах не требуется. Мол, в экономическом плане острова рациональней использовать по примеру Аляски - вахтовым методом. Это и дешевле - нет нужды тратить огромные средства на коммуналку, и климатически обоснованней - все-таки местные красоты более подходят для экстремального отдыха, чем для постоянного проживания.

Однако в таких рассуждениях опускается тот факт, что американская Аляска - это все-таки не остров со своими геополитическими заморочками в виде притязаний соседей. Ну, а кроме того, дорогостоящее решение транспортной проблемы Курил, которая лидирует в проблематике островов, не рационально, в свою очередь, только лишь в интересах самих рыбаков. Тем более что ни одно из 14 предприятий на том же Итурупе не является убыточным. То есть для рыбаков существующие на островах проблемы вопросами жизни и смерти не являются.

Прежде чем попытаться распутать этот клубок противоречий, нелишне еще раз напомнить, что авиасообщение с островами осуществляется сегодня нерегулярно и целиком зависит от погодных условий, влияние которых можно минимизировать за счет строительства новых аэропортов в более пригодных для этого местах. С капризами погоды связано и теплоходное сообщение. Местные жители уже привыкли к тому, что в транспортных связях с Сахалином никакой упорядоченности нет. Можно за один день несколько раз выехать в аэропорт и вернуться обратно из-за погоды. Приезжие и командированные, конечно, нервничают, а курильчане реагируют на происходящее философски: "Курилы учат терпению", - частенько повторяют они.

Терпение лопается тогда, когда кому-то требуется срочная более квалифицированная медицинская помощь. Только в этом году из-за невозможности своевременного вылета на острова санавиации на Итурупе погибли два человека - один пострадавший в уличной драке, другой - тяжелобольной пенсионер. Местные врачи, хоть и считаются универсалами, сочетая в одном лице сразу несколько специальностей - от гинеколога до педиатра, но эта универсальность вынужденная и от качественного медицинского обслуживания населения далека.

Не хватает на островах и специалистов в области образования. Впрочем, и первоклашек каждый год здесь уже набирают с большим трудом. Регулярное транспортное сообщение между поселками на островах также отсутствует. Не случайно, на том же Итурупе время от времени регистрируют такие экзотические для острова виды преступлений, как угоны. Ни о каком личном обогащении в таких случаях речи здесь, конечно, не идет. Просто кому-то надо было добраться, например, из Курильска в поселок Рейдово, что в 15 километрах от районного центра. Воспользовались оставленным без присмотра личным автотранспортом.

В таких условиях на островах, на удивление, процветает, розничная торговля. В Курильске, например, торговые палатки в центре городка вырастают буквально как грибы после дождя. Однако те же транспортные издержки провоцируют небывалые для материка цены. Булка хлеба стоит, к примеру, 20 рублей. Бутылка минеральной воды - 25. Да и качество товара оставляет желать лучшего.

Один из представителей менеджмента здешнего рыбодобывающего предприятия поделился с автором данного материала полукомическими воспоминаниями об обнаружении в Курильске нового сорта пива -"Выдержанное". На поверку оказалось, что "выдержанным" сами продавцы иногда называют просроченный товар. Не выбрасывать же. Все равно купят - альтернативы нет. И с ценами пока бороться невозможно. Как можно влиять на частных предпринимателей, если сама администрация Курильского района закупает пиломатериалы на сумму в 31 тысячу рублей, а за их доставку доплачивает еще 24 тысячи.

Но наиболее ярким проявлением существующих издержек стал энергетический кризис в начале июня 2005 года, когда на закупку топлива для местных дизель-электростанций элементарно не оказалось ни рубля бюджетных средств. Добавьте сюда отсутствие нормальной связи, досуга для детей, молодежи и взрослых, чтобы составить примерное представление о социально-бытовых условиях жизни на островах. Это очень важно в привязке к дальнейшим рассуждениям о потенциале и геополитическом значении Южных Курил.

Интересы по-российски

То есть отметим, что при всех существующих трудностях на островах есть костяк населения, которое не мыслит свою жизнь вне островов. Как верно подметил один из руководителей здешних предприятий, курильчанин может постоянно строить планы по переезду на материк, возводить дом где-нибудь в Брянской или Тульской области, но всю жизнь живет на Курилах и на самом деле никогда никуда не уедет.

Социально-экономические условия проживания для курильчан, в принципе, мало чем отличаются от любой российской глубинки. Дальневосточной, по меньшей мере. У нас почти каждый район нужно вытаскивать из нищеты за счет отдельной федеральной программы. Имеют ли курильчане право на приоритетную заботу государства в этом плане? На наш взгляд, имеют. Как минимум, в сравнении с Чечней, давно уже превратившейся в финансовую черную дыру. И дело тут даже не в пресловутом экономическом потенциале островов, о котором заходит речь каждый раз, когда необходимо обосновать ценность пограничных территорий. Хотя, безусловно, наличие здесь промышленных запасов такого редкого элемента, как рений, серы, титана, меди, а также нефти и газа свое значение имеет. Но Курилы - это в первую очередь рыбная житница страны, и, по словам председателя комитета экономики администрации Сахалинской области Дмитрия ГОНЧАРЕНКО, если развитие минерально-сырьевой базы островов будет мешать развитию рыбной отрасли, то приоритет всегда будет отдаваться рыбохозяйственному комплексу.

Это вовсе не значит, что других интересов у России на островах нет. Хотя и рыбные ресурсы можно считать самодостаточным стратегическим аргументом. Но Курилы являют собой очень серьезную консервационную базу энергоносителей на, возможно, не очень далекое будущее. Между двумя грядами островов на шельфе обнаружены огромные запасы нефти, и, по оценкам некоторых авторитетных геологов, с которыми сотрудничает Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов, эти запасы превышают все запущенные сахалинские проекты вместе взятые. Кроме видов на будущее Курилы уже сегодня могли бы стать масштабной перевалочной базой для проходящих мимо судов, поскольку расположены как бы на перекрестке морских путей. Ну, и, наконец, туризм, о котором также много говорят, но на подобие поточной основы пока поставила лишь камчатская фирма "Пасифик Нетворк".

Камчадалы разработали для иностранных туристов круизный маршрут от берегов Камчатки до Хоккайдо с заходом на Итуруп. Но даже неспециалисту понятно, что это лишь верхушка туристического потенциала островов. Уникальная природа Курил заслуживает гораздо большего оплачиваемого внимания. Одни только водопады во главе со знаменитым на всю Россию "Ильей Муромцем" чего стоят. Плюс красивейшие озера, в том числе в кратерах потухших вулканов. Да и сами вулканы - действующие и настоящие - это просто фантасмагория. Отдельные иностранные туристы сюда все-таки добираются. Но это все частные визиты через связи и знакомства с местными предприятиями. Заняться этим делом всерьез мешает отсутствие налаженной транспортной инфраструктуры. К инфраструктуре мы еще вернемся, а пока закончим тему геополитического значения островов, собственно, самой политикой.

Коль скоро в экономических и географических преимуществах Курил сомнений как бы нет, то остается напомнить, что все эти преимущества и перспективы находятся в нескольких десятках километров от страны, которая считает курильские перспективы своими. И человеческому фактору, между прочим, уделяет первостепенное внимание. При любом положительном развитии курильской ситуации для Японии японцы понимают, что, прежде всего им необходимо ассимилировать нынешнее население Курил. Отсюда и договор о безвизовом обмене, в рамках которого Японию посетили тысячи курильчан. Многие из них успели обзавестись дружескими связями с японскими семьями, и Япония очень внимательно следит за тем, чтобы этот процесс развивался в нужном для нее направлении. Характерный пример: безвизовый обмен содержит ограничения для сотрудников - бывших и действующих - некоторых курильских рыбодобывающих компаний, в частности ЗАО "Гидрострой". То есть безвизовый выезд для них, как и остальных курильчан не ограничен. Но въехать по официальной визе в Японию они не могут, поскольку, по мнению японцев, и без того проживают на их территории.

В японскую немилость "Гидрострой" попал по причине своего интенсивного развития с середины 90-х годов, когда прояпонские настроения на островах были сильны как никогда. Ситуация - чем хуже, тем лучше - идеально подходила для поступательного продвижения национальной идеи № 1, и, действительно, в то время острова в социально-экономическом плане являли собой удручающее зрелище. Банкротства предприятий, сокращение военных, безработица, инфляция и прочие сопутствующие факторы государственного бессилия доводили людей до отчаяния. И тут вдруг появляется "Гидрострой", который возрождает береговую переработку, обзаводится собственным флотом, берет на себя львиную долю муниципальных подрядов, предоставляет рабочие места. По примеру "Гидростроя" начинают развиваться новые компании - в частности, ЗАО "Континент".

Столь ощутимого срыва первоначального плана японцы предприятию, конечно, простить не могли. В результате в японский список официальных "невыездных" или точнее "невъездных" попали даже мэры Южно-Курильского и Курильского районов, которые когда-то работали на предприятиях "Гидростроя".

Впрочем, и "беспроблемные" курильчане в Стране восходящего солнца неизменно находятся под пристальным оком спецслужб, даже не замечая того. Глава сельского округа Троицкое Людмила БАЛАБАНОВА вспоминает любопытную встречу на одном из приемов на Хоккайдо. В обслуживающем ее столик японском официанте она узнала офицера спецслужб, с которым сталкивалась лет пять назад в Немуре. Так что японцы - народ, конечно, гостеприимный, но о своих интересах они помнят и знают в любой ситуации. И в этом плане нам есть чему поучиться у соседей - в первую очередь в отношении политики на российской территории Южных Курил. Пока эта политика далека от совершенства. Наиболее точным мерилом в отношении сказанного является Федеральная программа социального-экономического развития Курильских островов, действие которой заканчивается в текущем году.

Будем надеяться - 2015

По большому счету, курильская федеральная программа оказалась более удачливой в плане выполнения обязательств центра в сравнении с аналогами на других российских территориях - например, с дальневосточной программой в целом. Объекты, построенные в рамках программы, сегодня можно, что называется, пощупать руками. Прежде всего, это утверждение касается Менделеевской геотермальной ТЭС на Кунашире. С начала действия программы на ТЭС запущено уже три энергоблока - один "Омега" и два "Тумана" - общей мощностью в 1,8 мВатт. Благодаря запущенным блокам, энергия которых вырабатывается за счет паровоздушной смеси, добываемой на склоне вулкана Менделеевский, удалось полностью закрыть проблемы с энергообеспечением кунаширского поселка Горячий Пляж и районного городка Южно-Курильск. Несколько котельных Федеральной пограничной службы, являющейся основным "квартирантом" острова, переведены в резерв, а пуск третьей очереди теплоснабжения позволит полностью отказаться от завозного угля. Насколько это актуально для Кунашира, говорит хотя бы тот факт, что речь идет об экономии 11 тыс.т. угля. Да и удешевление стоимости "паровой" гикакалории в пять раз -весьма существенный аргумент в пользу преобразований на острове.

Аналогичная геотермальная станция - Океанская - строится и на Итурупе. Здесь пока построена только линия электропередачи к промышленной площадке. Подача пара и получение первой электроэнергии планируются на следующий год. На Итурупе и Парамушире (Северо-Курильский район) сформированы также причальные стенки в рамках проектов по строительству портпунктов. Ну, и, наконец, на острове Шикотан в следующем году планируется открыть новую школу на 200 учащихся. Если, конечно, удастся пролонгировать действие программы на 2006 год.

Исполняющий обязанности руководителя дирекции программы Сергей АБАБКОВ уверен, что финансирование, как минимум, этих объектов будет бесперебойным, и их строительство в следующем году будет завершено. Но само население островов к обещаниям и заверениям последние несколько лет относится с недоверием. Автору данного материала в приватных беседах с муниципальными чиновниками неоднократно приходилось слышать выражение, что на Курилах не столько строят, сколько осваивают средства. В принципе, такой способ государственной поддержки Курил практически не отличается от уже многолетней помощи Чечне. С той лишь разницей, что на островах есть четкий план мероприятий и перечень объектов, которые необходимо построить, но этот план уже десять лет находится в глубоком арьергарде деклараций.

Согласно данным Минэкономразвития и администрации Сахалинской области, вошедшим в служебную записку министра иностранных дел Сергея Лаврова, фактическое выполнение программы на сегодняшний день составило всего 18%. При этом все предусмотренные программой стратегические объекты, как ожидается, на 1 января 2006 года будут находиться в стадии незавершенного строительства, а общий объем замороженных денежных средств составит более 2 млрд руб. Фактически из 153 объектов программы построен и сдан в эксплуатацию всего 41 объект. Понятно, что это не те объекты, которые приближают Курилы к интеграции в общероссийскую и даже сахалинскую экономику.

Как мы уже говорили, главной проблемой Курил является отсутствие транспортной инфраструктуры. Однако строительство аэропортов "Итуруп", "Менделеевский", вертолетной площадки на Шикотане - либо еще только планируется, либо находится в стадии долгостроя. Особняком в ряду транспортных проблем числится доставка грузов морским путем. На всех "спорных" островах портпункты так же, как и аэропорты, "незавершенка".

Все это значительно повышает себестоимость доставляемых сюда грузов, да и на развитии какого-либо иного бизнеса, кроме рыбодобывающего, сказывается самым негативным образом. Что такое рейдовая разгрузка или погрузка, наверно, нет нужды объяснять даже неспециалистам, а уж посадка и высадка пассажиров в таких условиях, да еще при небольшом волнении на море, и вовсе зрелище не для слабонервных. Неудивительно, что после 10 лет реализации программы местные журналисты какие-либо комментарии чиновников на предмет ее дальнейших перспектив озаглавливают: "Будем надеяться-2" или "Будем надеяться-3". А местные жители, несмотря на глубокую привязанность к островам, грезят переездом на материк.

Впрочем, основания для столь откровенных сарказма и безнадеги кроются не только в наблюдениях над ходом выполнения программы. Если уж быть до конца честными, то до 2001 года курильчане чувствовали себя не так уж и заброшенно. Во всяком случае, те районы, где львиная доля предприятий стремилась к максимальной легализации, как в случае с Курильским районом. Один только "Гидрострой" ежегодно в бюджеты всех уровней перечисляет около 320 млн рублей. То есть налоговая база здесь достаточно серьезная, и до 2001 года, когда еще действовал приказ Госкомрыболовства № 1549 о прямом перечислении платы за пользование водными биоресурсами в районы, а нормативы отчислений от налога на прибыль в муниципальные бюджеты были на порядок выше, тот же Курильский район имел свой бюджет развития и большую часть собственных проблем решал практически самостоятельно.

За время своего относительного процветания администрация района успела обновить дизельный парк электростанций, сделать ремонт в бюджетных учреждениях и даже построить спортзал. Особой гордостью района считалась детская школа искусств, которую демонстрировали всем гостям, включая иностранных. Новый Бюджетный Кодекс с главенствующим принципом равной бюджетной обеспеченности практически поставил крест на замыслах районного руководства по дальнейшему развитию.

Кому пришла в голову "светлая мысль" включить Курильский район в число трех доноров областного бюджета, доподлинно выяснить теперь уже не удастся. Абсурдность этого волевого решения демонстрирует сегодня Южно-Курильский район, где остается 100% налога на прибыль от почти 300 сотен зарегистрированных предприятий-налогоплательщиков. В Курильском же районе начиная с 2001 года доходы от этого налога сократились с 70% до 4,9% в текущем году. Чтобы была понятна антилогика таких пропорций, отметим, что тот же "Гидрострой" платит почти 30% от налогов, собираемых в рыбной отрасли области при 6%-ной доле в общем объеме выловленных водных биоресурсов.

Неужели кто-то поверит, что крабы, трепанг и креветка Шикотана приносят меньшие доходы? Это не к тому, что Шикотан нужно уравнять в донорских обязательствах с Итурупом. Но если мы говорим о каких-то особых видах государства на острова, то в столь явном дисбалансе усмотреть их невозможно.

А между тем, в Курильском районе ворох проблем, с которыми он мог бы справиться и своими силами, только разрастается. Остается недостроенной районная больница на 50 койко-мест с поликлиникой на 100 посещений в сутки. Детская школа искусств практически зачахла. Незамедлительного решения требует вопрос по открытию нового кладбища.

В домах жилого сектора ремонт не производился уже несколько десятилетий, а ввод в строй нового жилья последний раз осуществлялся лет 15 назад.

На столь прогрессирующее ухудшение социально-экономических условий население реагирует адекватно. В прошлом году страницы местной газеты "Красный маяк" были забиты объявлениями о продаже квартир. Эмоциональная подоплека столь массового миграционного порыва легко определяется по стоимости предлагаемого к продаже жилья. Двухкомнатная квартира в нижней части Курильска, где дома возводились в 60-70-е годы, продавалась за 400 тысяч рублей, в верхней - за 600-800. Впечатляет даже в сравнении с ценами на материковые квартиры.

Но еще более печально то, что уезжает интеллигенция. Этот дефицит квалифицированных кадров в будущем восполнить будет невероятно трудно. Попробуйте заманить молодых специалистов в эти практически оторванные от благ цивилизации места. Активный досуг в виде походов к вулканам или лыжных прогулок зимой хорош, когда он выбирается осознанно, а не является безальтернативным времяпрепровождением, свободным от работы. Местный клуб культуры сгорел много лет, на постройку нового денег, естественно, нет. В детской школе искусств открыли что-то вроде домашнего кинотеатра, но это скорее сродни коллективному просмотру телевизора, чем походам в кино. О каких-либо гастролях звезд эстрады и речи быть не может.

Единственные развлечения - три праздника в году: Новый год, День рыбака и проводы зимы. Хотя развлечениями их можно назвать опять же с безальтернативной точки зрения. Апогеем новогодних гуляний, к примеру, в Курильске являются фейерверки, устраиваемые одним из местных предпринимателей за свой счет. Более-менее полезное обогащение культурой происходит опять же по линии российско-японских отношений. Молодые курильчане имеют возможность изучать японский язык на его исторической родине, а потом практиковать свои навыки в качестве переводчиков японских туристических групп.

О каком патриотизме в таких условиях может идти речь? Конечно, люди очень хотят, чтобы острова развивались, а у молодых поколений появлялись хоть какие-то перспективы. Но голые требования некоторых депутатов областной думы к проявлению великоросской сознательности курильчан только раздражают. Не случайно после энергетического кризиса на Итурупе в начале июня на одной из встреч с японской делегацией во главе с губернатором Хоккайдо г-жей ТАКАХАСИ кто-то из курильчан в отчаянии обратился за помощью к японцам. Благо, что большая часть местных жителей к тому времени уже успела выпустить пар на стихийном митинге протеста возле здания районной администрации. В отставку и по матушке посылались все и вся.

Патриотизм хорош, когда он востребован. А если прошло десять лет, а воз и ныне там, то вполне естественно для людей задаваться вопросом: мы еще кому-нибудь, кроме Японии, нужны или нет? Вопрос не праздный, если учитывать, что и главный признак геополитического значения - военное присутствие на островах российской армии - претерпел значительную трансформацию в сторону уменьшения. То, что осталось, особой уверенности на случай гипотетической агрессии не создает. О какой уверенности может идти речь, если танки, навечно вкопанные в землю вдоль береговой полосы, давно уже никто не обслуживает, и здешние мальчишки сделали их излюбленным местом для игр в "войнушку".

Для Кунашира военные и вовсе основной источник существования, поскольку авиасообщение с островом осуществляется за счет военного аэродрома, а местные жители были освобождены от коммунальных платежей за счет котельных ФПС. Представители менеджмента здешних предприятий считают, что сокращение военного присутствия на островах было большой стратегической ошибкой.

Ошибки социально-экономического плана, возможно, будут исправлены в новой программе развития Курил до 2015 года, концепцию которой администрация Сахалинской области представила на рассмотрение в правительство. Именно для сравнения этой концепции с реальным положением дел и прибудет в сентябре на Сахалин министр экономического развития Герман Греф. А уже в октябре губернатору Ивану Малахову предстоит отстаивать предлагаемый план мероприятий на заседании правительства. От того, что покажут и расскажут Грефу на месте, во многом будет зависеть и успех или неуспех доклада Малахова.

Новая программа "дешевле" предыдущей примерно в два раза. Ее приблизительная стоимость составляет порядка 14-15 млрд рублей. Но здесь дело не в цене, а в реалистичности. В этом плане Малахов, как уверяют на Сахалине, многим даст сто очков вперед. Как утверждают в Дирекции по реализации Федеральной программы развития Курил, Малахову на продолжение программы в 2006 году удалось выбить гораздо большие суммы, нежели те, что отпускались из федерального центра при его предшественнике.

Так, если раньше федеральный бюджет ежегодно перечислял на реализацию программы не более 350 млн рублей, то предварительные договоренности Малахова с Минэкономразвития и Минфином составляют почти 1,8 млрд руб. Если эти деньги и в самом деле поступят в регион, то для курильчан их появление незаметным не останется. Хватит ли этих денег, чтобы вселить в жителей островов уверенность в завтрашнем дне, утверждать не беремся.

Почти все в этом регионе завязано на личных ощущениях ритма жизни или ее безысходности. Многое, наверно, прояснит и ноябрьский визит президента Путина в Японию. Будет ли мнение российского президента по проблеме "спорных территорий" на переговорах высказано также недвусмысленно, как заявления силовиков, сахалинского губернатора и дальневосточного полпреда. На самом деле это очень принципиальный момент не только для курильчан. Настроения заброшенности и ненужности характерны для всего Дальнего Востока. Нередко можно слышать разговоры о запланированном постепенном отторжении региона от России в пользу сопредельных государств. Пока, к сожалению, внутренняя политика федеральных органов власти этому мифическому сценарию соответствует.

Социально-экономическое развитие Курильских островов поможет дальневосточникам поверить в государственные интересы России на Дальнем Востоке и, возможно, станет отправной точкой в перемене чемоданных настроений для всего региона.