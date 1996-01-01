Министра строительства сняли с должности

По неофициальной информации, решением председателя Правительства Хабаровского края Виктора ИШАЕВА был отстранен от должности за неудовлетворительную работу министр строительства края Сергей ВАЩИШИН.

Как сообщил "ЗР" информированный источник, к 67-летию со дня образования Хабаровского края министр строительства не сдал несколько важных стройобъектов. Это стало его последней ошибкой.