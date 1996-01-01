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Россия может вступить в ВТО к весне 2006 года
Россия рассчитывает завершить переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) к весне 2006г., заявил руководитель департамента торговых переговоров МЭРТ РФ Максим Медведков. Однако, по его словам, для выполнения этой задачи необходимо интенсифицировать переговорный процесс с членами организации.
"Наша стратегическая цель - в том, чтобы провести эти переговоры в возможно более сжатые сроки", - отметил он. "Очевидно, что к этой цели можно подойти в следующем году, возможно, весной, однако для этого мы должны вести интенсивный переговорный процесс с нашими партнерами", - добавил М.Медведков. В то же время источник в дипломатических кругах, близкий к переговорам, заявил, что этот процесс может занять несколько более длительное время, передает Reuters. В то же время, по словам источника, при благоприятных условиях его реально завершить весной-летом 2006 г.
Г. Греф выразил надежду, что в ходе очередного раунда переговоров в рамках ВТО, который проходит с 13 по 21 октября 2005 г. в Женеве, будут решены остающиеся спорные вопросы. "Я надеюсь, что у нас серьезных проблем со странами Латинской Америки не возникнет", - сказал министр. Касаясь вопроса существующих ограничений для российских экспортеров со стороны государств Латинской Америки, министр высказал мнение, что все существующие проблемы решатся автоматически после присоединения РФ к ВТО. Он подчеркнул, что данные проблемы в первую очередь связаны с непризнанием за Россией статуса "страны с рыночной экономикой".
Как сообщал ранее замглавы департамента торговых переговоров МЭРТ Владимир Ткаченко, Россия на сегодняшний день завершила тарифные переговоры с 33 странами - членами ВТО и переговоры по услугам с 16 странами. В целом Россия ведет переговоры по тарифам с 50 странами, а по услугам - с 30. По словам В.Ткаченко, Россия планирует в течение 1-1,5 месяцев завершить переговоры по тарифами еще с 10 странами, а по услугам - с 6 государствами - участниками ВТО.
При этом замглавы департамента указал, что наиболее проблематично идут переговоры с США, Канадой, Австралией, Швейцарией и рядом других стран. "Если все будет в рамках, которые установило правительство, то двусторонние переговоры завершатся до конца 2005г.", - сказал В.Ткаченко. Он также отметил, что, с правовой точки зрения, Россия "живет так, как если бы она уже была членом ВТО".
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