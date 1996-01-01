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Запад отдает 2008 год на откуп Кремлю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Ренессанс Капитал" распространила аналитический обзор "Политика и президентство - война или мир?" Как и в нашумевшем этим летом отчете "Альфа-Банка", в записке "Ренессанса" сценарии сохранения Владимира ПУТИНА у власти оцениваются как наиболее вероятные. Об этом сообщает "РосБизнесКонсалтинг".

По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", сценарии "Большой бизнес против Кремля" и "Националисты против центристов" в 2008 г. будут маловероятны. В первую очередь, из-за того, что Кремль достаточно жестко контролирует политическое поле и не допустит опасного усиления внешних оппонентов.

По мнению экспертов инвестиционной компании, политическая борьба за исход 2008 г. будет происходить внутри Кремля. А результатом ее, как следует из обзора, станет сохранение у власти действующего президента. Наиболее вероятным, по мнению "Ренессанс Капитал", будет сохранение рычагов влияния за нынешней элитой и видоизменение системы власти - такое, которое позволит Владимиру Путину сохранить влияние на посту премьера, главы партии власти или руководителя нефтегазовой монополии. Вариант пересмотра Конституции и "третьего срока" президентства также не исключен, но менее вероятен, отмечается в обзоре.

Политологи считают, что такой взгляд со стороны инвесторов, в том числе иностранных, вполне объясним. "Инвестор хочет стабильности и боится конфликтов в системе власти, - сказал замруководителя Центра политических технологий Алексей МАКАРКИН. - Правила игры и сейчас не вполне понятны. Но чего ждать от нынешнего президента, еще можно предсказать, а чего ждать от преемника - непонятно. Хотя бы потому, что неизвестно, кто будет этим преемником".

Аналогичный карт-бланш на сохранение власти после 2008 г. российская элита получила на прошлой неделе и от Джорджа БУША. "Я понимаю, что демократия в России будет отличаться от демократии в США. Мы не ожидаем, что все страны будут выглядеть точно так же, как наша", - заявил президент США на конференции "Россия сегодня, завтра и в 2008 г." в Вашингтоне.

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