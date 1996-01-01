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Окно в Европу по-китайски

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке открылось официальное деловое представительство города Суйфэньхэ. Оно разместилось в гостинице "Амурский залив" и представляет собой нечто среднее между небольшим частным пансионатом и местом проведения переговоров. В представительстве три гостиничных номера китайского класса "люкс", три рабочие комнаты для проведения деловых встреч и одна парадная зала для общих мероприятий.

По словам прибывшего в честь открытия представительства мэра города Суйфэньхэ господина Суй ГУАНГО, представительство открыто специально для русских и китайских бизнес-кругов, желающих наладить бизнес в этом городе. Служащие представительства должны будут предоставлять любую интересующую российские бизнес-круги информацию и приглашать руководителей китайских компаний для личных встреч со своими российскими коллегами.

- Мне приходилось слышать от граждан России о так называемом экономическом чуде города Суйфэньхэ: город отстроен из лачуг за десять лет. Чаше всего называется только одна причина этого чуда, а именно точно выбранный курс китайского правительства на политику экономической открытости. Это действительно так. Однако я бы не стал преуменьшать и конкретный вклад каждого жителя Суйфэньхэ в дело его процветания. Это была и есть наша общая мечта, сделать город богатым. И мы совместно трудимся над этим проектом.

- Почему успех Суйфэньхэ не могут в полной мере повторить другие приграничные китайские города и открытые экономические зоны, например Хэйхэ-Благовещенск?

- Мы были первыми в провинции Хэйлунцзян, получившие зеленый свет от нашего правительства. И всегда равнялись на лучшие результаты наших соотечественников. В северо-восточном Китае несколько зон открытости: Хэйхэ, Суйфэньхэ, Чаньчунь, Далянь, Манчжурия. В Благовещенске также есть деловое представительство Китая, менее представительное представительство. Но мы смотрим не на равных себе по географическому положению, мы смотрим на лучших. Провинция Ляонин, граничащая с провинцией Хэйлунцзян, имеет показатели внешнеторгового оборота в шесть раз больше. А провинция Цзилин идет с нами примерно на равных.

Так на кого мы должны смотреть? В Суйфэньхэ около 40 000 постоянного населения, и мы принимаем 10 000 туристов из России ежедневно. Все население города занято в сфере обслуживания. Мы искренне стараемся, чтобы русские люди чувствовали себя как дома. Тогда и вам хорошо, и нам хорошо. Пусть ваши люди чувствуют себя в Суйфэньхэ как дома.

- Как будет работать ваше представительство во Владивостоке?

- Точный график работы еще не определен. Думаю, что он сложится к концу этого года. Но если у деловых людей Владивостока уже есть какие- то обоюдоинтересные предложения, сотрудники представительства готовы рассмотреть их прямо сейчас.

Разбираясь с трудностями дипломатического перевода, заместитель начальника отдела по иностранным делам города Суйфэньхэ господин Чи ЛИНГО употребил любопытный лингвистический оборот - "окно в Европу". Таким образом, российская история с легкой руки переводчика вывернулась на изнанку: триста лет назад окно в Европу прорубалось где-то за 12 000 километров отсюда. Впрочем, искреннее желание приграничного Суйфэньхэ идти вперед к своей мечте, равняясь на общемировые стандарты, пошло куда дальше открытия владивостокского представительства. Мэр города лично вручает китайские green card особо почетным гостям города. С китайской зеленой картой можно жить и работать в безвизовом режиме, правда, только в Суйфэньхэ.

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