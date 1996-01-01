Предвыборная палитра в крае не отличается особенным разнообразием

Когда рисовали российский флаг, то невольно определили и основные цвета политического спектра России. Голубой - это политический центр, партия власти, представленная нынче "Единой Россией". Красный - сами знаете, кто. Белый - те, кого всегда в нашей стране было немного,- демократы. Если наложить этот спектр на Хабаровский край, то совпадение получится 100-процентным, правда, с утолщением или уменьшением слоя краски в разных номинациях.

Сейчас говорить об этом проще и уместнее, потому что все политические силы вышли на старт предвыборной гонки: 11 декабря в крае выборы в думу. По новым правилам, половина ее состава будет формироваться по партийным спискам, вторая половина - одиночки, но нет сомнения, что и туда пойдут в основном представители партий. В Хабаровской краевой думе 26 депутатских мест. Само по себе, это количество недостаточно для того, чтобы представить весь территориальный и политический спектр. Приезжавший в прошлом году в Хабаровск председатель Центризбиркома Александр ВЕШНЯКОВ высказался по этому поводу довольно критично. По его мнению, небольшое количество депутатов удобно сильной исполнительной власти для манипуляции ими.

С учетом последних предложений Президента Владимира ПУТИНА, роль законодательных собраний уже в ближайшем будущем будет усилена. Им будет делегировано право выдвигать кандидатов в главы региональной исполнительной власти. Поэтому количество в 13 депутатских мест от партий представляется еще более мизерным, ведь решения придется принимать судьбоносные. Но, как говорится, что имеем, то и имеем. Плакать об отсутствии реальной демократии в Хабаровском крае поздно, лучше посмотреть, чего можно ждать от будущего.

Мощно идет к предстоящим выборам в краевую думу "Единая Россия". Новый руководитель краевой организации Юрий ГУЛЯГИН влил в нее новые силы, и это сразу стало заметно. Единороссы, располагающие сегодня мощной фракцией в краевой думе, в преддверии выборов обросли рядом общественных и молодежных организаций, создавая довольно широкий фронт наступления на избирателей. На конференции утвержден и предвыборный партийный список. В нем - одни тяжеловесы. Номер один - действующий спикер Юрий ОНОПРИЕНКО, два - хабаровский мэр Александр СОКОЛОВ, три - глава Комсомольска Владимир МИХАЛЕВ, четыре - генеральный директор артели старателей "Амур" Виктор ЛОПАТЮК, пять - генеральный директор КнААПО Виктор МЕРКУЛОВ, и так далее.

Как видим, налицо ставка на административный ресурс. Так в Хабаровске привыкли, так всегда срабатывало, если учесть, что за спиной этой силы стоит самый главный тяжеловес - губернатор Виктор ИШАЕВ, который один может завести армию электората куда угодно.

Какие плюсы у административной "Единой России"? Во-первых, это - общая благоустроенность главных городов края - Хабаровска и Комсомольска, в которых проживает большая часть избирателей. Тепло, сыто, но есть и одно существенное "но", которое может сыграть в противовес, - дорого. И жизнь становится еще дороже. По красивым улицам и площадям городов Приамурья ходят все более беднеющие люди. Очередное повышение тарифов, которое уготовили Хабаровску Соколов и его команда, им тоже в зачет не пойдет. Будет зима, нужно будет платить за дорогой проезд в общественном транспорте, подорожавшее электричество, тепло. Будут все сильнее кусаться цены на хлеб, молоко, мясо. А за все это перед жителями Хабаровского края отвечать не московским чиновникам, а местным.

На этом фоне яркость красного цвета в Приамурье может заметно усилиться, стать сочнее и притягательнее. КПРФ, "Родина" в Хабаровске активны. Раскрученные центральные бренды они пополняются местными инициативами. Эти партии - во главе всех выступлений масс, начиная от "ситцевой" революции против монетизации, продолжая "войнами" против отторжения островов на Амуре и заканчивая акциями против повышения цен на бензин, общего ухудшения жизни. Они зачастую выступают в общих коалициях, но их красные знамена реют ярче других и голоса звучат громче. Эти партии также приготовились биться за выборные мандаты по всему фронту, и их шансы, учитывая традиционную тягу "народов Приамурья" к красному цвету, гораздо сильнее, чем кажется на взгляд, затуманенный предыдущими успехами единороссов.

Белый цвет в крае - совсем никакой. "Яблоко", СПС отдали инициативу в руки своих главных оппонентов. В общих колоннах протестантов они плетутся в конце. Их не слышно и не видно. Известно только, что они есть. И это - общая беда демократии в Хабаровском крае. Она загнана в угол, ее лидеры не рвутся на полосы газет, в радио- и телеэфиры, не проявляют самостоятельности в серьезных спорах. Так уж подавлены административной машиной? Может быть. Но ведь когда-то пора и просыпаться.

Рисующаяся под белое желтенькая ЛДПР в Хабаровском крае тоже никакая. Во главе ее стоят богатые, но не харизматичные лидеры, акции собирают горстки людей. Единственный, кто закрепляет ее традиционно скандальную славу, - это местный шоумен, дизайнер и любителей конкурсов с девицами Александр ВОЙТОВИЧ. Но его известность - это не слава ЖИРИНОВСКОГО, который находит короткий путь к сердцу российского избирателя. Тот путь, который отыскал его хабаровский визави, скорее отвращает несколько пуританский хабаровский электорат от знамен либеральных демократов. Ситуацию может поправить только непосредственная инъекция Жириновским в массы Приамурья.

Таков предвыборный расклад, но есть еще и непосредственная выборная борьба, к которой каждый подходит со своими козырями. Козыри центристов - мощная административная машина, подконтрольные СМИ. Предвыборные технологии этой стороной уже раскручиваются вовсю. К руководству крайизбиркомом возвращен прежний, испытанный многими выборами председатель Виктор ЦЫРФА. Против одной из главных фигур предвыборной борьбы, оппонирующей центру, полуолигарха Геннадия МАЛЬЦЕВА развязаны судебные имущественные дела. Можно ожидать аналогичного подхода и по отношению к другим конкурентам.

Отработанную и зарекомендовавшую себя идею борьбы с московскими олигархическими кланами, замешанную на квасном патриотизме, готов опробовать еще один местный богач - Виктор Лопатюк. Он, кстати, уже объявил о том, что московские олигархи хотят забрать у него золотоплатиновое месторождение.

И все-таки, после монетизации, отдачи российских территорий, роста дороговизны по всему спектру жизни, аргументы оппонирующих партий могут оказаться не менее весомыми. Так что за 13 партийных и 13 одномандатных мест драка будет нешуточная. Хотелось бы, чтобы в ней что-нибудь обломилось и белым, которые без примесей. Чуть-чуть демократии не помешает.