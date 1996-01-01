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Бюджет для народа?
После губернаторской критики краевой минфин титаническими усилиями снизил дефицит бюджета на 2006 год с трех до двух миллиардов руб., и правительство края на минувшей неделе внесло документ на обсуждение в думу. А на 19 октября назначены публичные (общественные) слушания. Это новая демократическая, в соответствии с 95 ФЗ, процедура. Однако согласно постановлению губернатора общественные слушания пройдут на... коллегии минфина.
На публичных слушаниях от общества будут "представители общественности, профсоюзы и СМИ". Но интересно здесь не только место (коллегия) или персональный состав общества, самое любопытное - сроки. Бюджет на рассмотрение думы внесен и уже вовсю рассматривается, а слушания назначены на потом. А вдруг там будут не только слушать, но и коррективы вносить, чем черт не шутит?
Демократизм же публичных слушаний как раз обеспечивается, кроме всего прочего, тем, что проводятся они на предмет соответствия чаяниям населения проекта бюджета! Когда проект этот публикуется в прессе и каждый гражданин может написать в специальный орган о своих замечаниях и предложениях. Затем замечания эти принимаются или отклоняются на публичных (открытых) общественных слушаниях, а в думу документ вносится уже с учетом поправок граждан...
Так в идеале. Точно так все расписано в модельном положении директора НП "Гражданские инициативы" Е. ВЕТРИКОВОЙ. Положение это после непростых обсуждений было принято на муниципальном уровне, мэрия Хабаровска успела только отсрочить его вступление с будущего года, вместе со вступлением в силу 131 ФЗ.
На краевом уровне отсрочить невозможно: 95 ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2005 года, говорит: краевой бюджет не может быть принят без проведения публичных слушаний. Но на этом уровне, получается, - другое положение. Вместо необходимого краевого закона "О проведении общественных слушаний" - одноименное постановление губернатора. Вместо публичного места проведения - коллегия Минфина и "представители общественности, профсоюзы и СМИ". Как сказала директор Центра местного самоуправления Нина ПОЛИЧКА: "Учитесь, как надо "замыливать" демократические реформы!".
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