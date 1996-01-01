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О выборах напомнят ролики
10 октября закончилось выдвижение кандидатов, которые готовятся выложить энные суммы на проведение предвыборной агитации. 56 млн руб. потратит хабаровский край избирком на выборы в краевую думу. Об этом на прошлой неделе заявил председатель избиркома Виктор ЦЫРФА.
Чтобы жители края, не дай бог, не забыли про 11 декабря и уже сейчас планировали на этот день поход к избирательным участкам, избирком позаботился о том, чтобы в людных местах городов и сел Хабаровского края были развешаны баннеры, листовки и прочая наглядная печатная продукция с напоминанием "красной" даты. Уже заказано 7 тыс. календарей формата А 1 и А 4, в Хабаровске установят 25 баннеров - по 5 в каждом районе. На телеканалах ДВТРК и "Рен-ТВ", а также в кинотеатрах "Гигант" и "Совкино" перед каждым сеансом будут транслировать видеоролики соответствующего содержания, на что планируется потратить около 580 тыс. руб. Право на проведение предвыборной пиар-кампании избирком предоставил ООО "Развитие-ПРО".
Выдвиженцы же сейчас озабочены процедурой регистрации: собирают подписи или деньги для внесения избирательного залога. Напомним, что отныне кандидаты могут выбирать любой удобный для себя способ. Правда, по мнению Виктора Цырфы, сбор подписей, скорее всего, будет популярнее залога. И вопрос даже не в величине денежных сумм (2 млн 160 тыс. руб. - для политических партий и более 300 тыс. - для самовыдвиженцев), а в том, что сбор подписей, требующий пусть и не непосредственного общения с электоратом, - это уже рекламная кампания. Сроком окончания регистрации станет 26 октября.
Выдвинуть свои кандидатуры в Хабаровскую краевую думу успели 105 человек по партийным спискам. Расклад оказался такой: партия "Родина" - 15 человек, СПС - 5, Партия Пенсионеров - 5, КПРФ - 15, "Единая Россия" - 20, ЛДПР - 12, "Яблоко" - 11, Партия Жизни - 17, партия "Народные патриоты России" - 5. Также до 10 октября были приняты заявления от 75 самовыдвиженцев, из которых оказалось всего 9 женщин. От партий - самовыдвиженцы по одномандатным округам: "Родина" - 11 человек, КПРФ - 8, "Единая Россия" - 11, ЛДПР - 10, Партия Жизни - 4, и 31 кандидат пошли самовыдвиженцы без принадлежности к политическим партиям.
Если не считать некоторых "заморочек" c выдвижением "НПР", которая еще совсем недавно называлась "Российской партией труда" и не успела вовремя зарегистрироваться в Хабаровске, а также судебных дел вокруг известного местного оппозиционера Геннадия МАЛЬЦЕВА, первый этап этой предвыборной гонки прошел без скандалов. Удастся ли избежать их и далее?
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