Эффективность использования земель проверит рабочая группа

Комиссия по бюджету, налогам и финансам сформировала рабочую группу по контролю за эффективным использованием земель в городе Владивостоке.

В состав рабочей группы вошли депутаты Глеб КЛОКОВ, Галина МЕДВЕДЕВА, Александр САВЧЕНКО, Ярослав СЛИВЧУК, Игорь ЧЕМЕРИС, Людмила ШАЛИМОВА, Александр ЮРТАЕВ.

Рабочая группа должна организовать и провести работу по контролю над использованием земли в городе Владивостоке физическими лицами и организациями, получившими права землепользования для осуществления предпринимательской и иной деятельности, и представить на заседание Думы города Владивостока отчет о проделанной работе.