Надтарифный фонд стал "толще"

Надтарифный фонд заработной платы в расходной части бюджета Приморского края на 2005 г. увеличен с 16 до 25%.

Такое решение принято на сентябрьском заседании Законодательного cобрания при рассмотрении проекта закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2005 г". Законопроект принят в трех чтениях.

До внесения нынешних изменений в краевой бюджет размер надтарифного фонда не превышал 16% фонда оплаты труда. Сейчас его размер увеличился до 25%. Не исключено, что в ближайшее время надтарифный фонд для сельских районов края может увеличиться до 30%.