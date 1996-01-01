Что стоит за приватизацией водоканала?

Приморские законодатели на первой осенней сессии отклонили проект программы приватизации государственного имущества Приморского края на 2006 год. Почему?

Напомним, в прошлом году яблоком раздора между депутатами и администрацией края было здание Приморского дома книги на Светланской, 43, кстати, акционерного общества с частным капиталом. Оно было выброшено из плана приватизации на 2005 год, а в этом году включение этого здания вопросов у депутатов не вызвало, как и три пакета акций хозяйственных обществ и четыре объекта недвижимости во Владивостоке. В их числе три помещения на ул. Фадеева (книгохранилище, гараж и пристройка к жилому дому). Но в программу приватизации попал и впрямь сомнительный объект - краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал".

Как отметила пресс-служба Законодательного собрания, по словам заместителя председателя ЗС Джамбулата ТЕКИЕВА, включение "Примводоканала" в план приватизации вызывает много вопросов у депутатского корпуса. Мол, в свое время для решения проблем с водоснабжением юга Приморья в предприятия вкладывалось немало финансовых средств как из городского бюджета, так и из краевого. Переход данного объекта в негосударственную собственность - а акционирование предполагает такую возможность - может привести к серьезным последствиям. Неизвестно, на каких условиях новый собственник будет осуществлять водоснабжение Владивостока, Находки, Шкотовского и Надеждинского районов, поэтому, по мнению вице-спикера, после акционирования над "Примводоканалом" должен осуществляться государственный контроль.

По мнению депутатов, программа приватизации на 2006 год нуждается в доработке, для корректировки законопроекта создается рабочая группа депутатов и специалистов администрации края. Между тем планируемая приватизация КГУП "Приморский водоканал", иными словами, переход в акционерное общество, позволила бы муниципалитетам Владивостока, Артема и Надеждинского района войти в уставной капитал.

Что касается иных объектов программы приватизации, то статьи расхода бюджета-2006 заставят депутатов искать источники доходов и в этой области.