Бюджетников Приморья поддержат все профсоюзы

В среду, 12 октября, Владивосток присоединится к всероссийской акции протеста работников бюджетной сферы. Особенностью акции на местном уровне станет участие профсоюзов внебюджетной сферы, принявших решение поддержать коллег.

Как сообщили "ЗР" в президиуме объединенных профсоюзов Приморского края, акция начнется в 15.00 на привокзальной площади. Ожидается прибытие участников из Артема, Находки, Уссурийска и 12 районов края. В рамках акции в городах и районах края планируются митинги и забастовки.

По предварительным прогнозам, в митинге во Владивостоке примут участие около 2000 человек, причем, приглашаются все желающие. Среди главных требований профсоюзов - обеспечение индексации зарплаты бюджетников в 1,5 раза ежегодно, определение единого порядка индексации льгот, сохранение доплаты за категорийность и другие.