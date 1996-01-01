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Бюджетников Приморья поддержат все профсоюзы
В среду, 12 октября, Владивосток присоединится к всероссийской акции протеста работников бюджетной сферы. Особенностью акции на местном уровне станет участие профсоюзов внебюджетной сферы, принявших решение поддержать коллег.
Как сообщили "ЗР" в президиуме объединенных профсоюзов Приморского края, акция начнется в 15.00 на привокзальной площади. Ожидается прибытие участников из Артема, Находки, Уссурийска и 12 районов края. В рамках акции в городах и районах края планируются митинги и забастовки.
По предварительным прогнозам, в митинге во Владивостоке примут участие около 2000 человек, причем, приглашаются все желающие. Среди главных требований профсоюзов - обеспечение индексации зарплаты бюджетников в 1,5 раза ежегодно, определение единого порядка индексации льгот, сохранение доплаты за категорийность и другие.
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