В поисках лучшей стратегии

Форум "Стратегическое планирование в городах и регионах Дальнего Востока: ответ на глобальные и локальные вызовы" собрал во Владивостоке представителей Министерства регионального развития, Министерства экономического развития и торговли, ученых и специалистов по стратегическому планированию из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Находки и Артема, которые обсуждали направления и механизмы развития российского Дальнего Востока.

Нынешний форум - второй и имеет все шансы стать традиционным. Первое подобное мероприятие состоялось год назад. Его организовали Дальневосточный центр экономического развития ДВГУ, Московский общественный научный фонд, Межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" и петербургский "Леонтьевский центр". На форуме были представлены различные точки зрения и подходы к решению одной задачи - динамичному развитию Дальнего Востока России и конкретных его территорий. Причем они настолько разные, что говорить о выработке какой-то единой, принимаемой всеми дальневосточниками стратегии развития говорить пока не приходится - слишком много накопилось вопросов, ответы на которые еще не сформулированы. Об этом говорит и программа форума, одним из главных вопросов которой был такой: существует ли региональная экономическая политика в отношении Дальнего Востока России? По мнению участников форума, к сожалению, такой политики пока нет, хотя некоторые ростки уже пробиваются.

Для четкого понимания того, что же такое стратегическое планирование вообще, стоит обратиться к смыслу самого понятия "стратегия". Более двух с половиной тысяч лет назад его сформулировал китаец по имени Сунь ЦЗЫ, и с тех пор он не был никем опровергнут. Стратегия, по Сунь Цзы, - это определение прорывных направлений, тщательный учет и анализ всех имеющихся в распоряжении ресурсов, а также полная концентрация этих ресурсов на прорывных направлениях для достижения поставленных целей. Современное определение стратегии гласит, что это - комплекс мероприятий, направленных на БЕЗУСЛОВНОЕ достижение поставленных целей, вне зависимости от внешних факторов, в той или иной мере этому препятствующих. Смысл, как видно, один и тот же.

Однако как раз определение прорывных направлений для развития регионов Дальнего Востока и вызывает наибольшие сложности в силу разных факторов: геополитических, политических, экономических, демографических. Впрочем, участники форума сошлись во мнении, что основными приоритетами в этой сфере являются преодоление инфраструктурной неразвитости Дальнего Востока, решение демографической проблемы и рациональное использование имеющихся ресурсов. Но пока еще нет механизмов, которые могли бы увязать разноплановые интересы дальневосточных субъектов Российской Федерации в нечто целостное, способствующее развитию как каждого региона, так и всей страны. Однако серьезные попытки сформировать такие механизмы предпринимаются, свидетельством чему и стал прошедший форум.

Наглядным же подтверждением стал проект, предложенный учеными Сибирского отделения РАН из Иркутска. Доктора экономических наук Леонид КОРЫТНЫЙ и Алексей НИКОЛЬСКИЙ видят одно из главных препятствий для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока в отсутствии в регионе собственной базы черной металлургии полного цикла. И это несмотря на то что здесь сосредоточены колоссальные сырьевые и энергетические ресурсы, имеется транспортная инфраструктура. По мнению сибиряков, реализация такого проекта вместе с дальневосточниками позволит решить многие проблемы, характерные для обоих регионов: демографическую - за счет привлечения квалифицированной рабочей силы из других регионов РФ и стран СНГ, транспортную - за счет более активного использования ныне полумертвого БАМа. Главным же экономическим стимулом развития территорий, оживления промышленности и строительства должно стать существенное удешевление металла, являющегося базовым стратегическим ресурсом для любого государства. По оценкам экономистов, создание полноценного металлургического комплекса мощностью 1,5 млн тонн стали в год обойдется примерно в $ 6 млрд. Еще примерно в $ 700 млн обойдется строительство завода по производству бесшовных труб, используемых в газовой промышленности, которая активно развивается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Такой комплексный подход весьма актуален, особенно если взглянуть на него через призму доклада академика РАН Петра БАКЛАНОВА, посвященного экономическим и геополитическим аспектам проблем развития Дальнего Востока России. Было отмечено, что Дальний Восток является сферой пересечения интересов как минимум четырех мировых держав - России, КНР, США и Японии. Каждая из этих сторон имеет какие-то свои возможности для реализации в отношении региона и его ресурсов собственной стратегии. И не учитывать этого нельзя.

Попытки учесть геополитические факторы в своем видении стратегии развития Приморья продемонстрировали специалисты Тихоокеанского центра стратегических разработок. Результат, правда, получился весьма сомнительным. Набор "стратегических" рекомендаций вызвал недоумение у многих участников форума, и у корреспондента "ДК" в том числе. Свелся он к необходимости привлечь на территорию края 5 миллионов китайцев - работать в крае некому. Кроме того, нужно, оказывается, всячески оберегать от любых вмешательств "теневой" сектор экономики, который-де "препятствует эффективному изъятию региональных ресурсов в пользу федерального центра". А еще стоит лелеять монополии, поскольку "на нынешнем этапе развития региона монополизм является фактором, стабилизирующим региональную экономику и способствующим ее развитию".

На рассмотрение форума была предложена концепция развития региона, как квазигосударства (почти что государства), минимально ориентированная на взаимодействие с остальной территорией России, но основательно замкнутая на КНР. Пока речь идет больше об экономической стороне развития региона, однако штука в том, что региональный экономический сепаратизм рано или поздно обернется сепаратизмом политическим с непредсказуемыми последствиями.

Вопрос о последствиях реализации подобной стратегии, заданный в ходе дискуссии корреспондентом "ДК" директору ТЦСР Михаилу ТЕРСКОМУ, остался без ответа, что не может не настораживать. Но еще более настораживает то, что одним из авторов доклада, содержащего столь радикальные предложения, значится вице-губернатор Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. И если власть выступает соавтором или хуже того - заказчиком подобных утопических прожектов - есть о чем задуматься.

И чем больше об этом будут задумываться в правительстве, тем больше у России появится шансов оперативно обрести-таки свою успешную стратегию общегосударственного развития, опирающуюся на сильные регионы. По словам представителя Минрегионразвития Александра ХАЕВА, ранее подобные документы не разрабатывались, поэтому созданием одной лишь общей стратегии развития страны дело не ограничится. В МРР РФ видят необходимость разработки подобных стратегий для каждого из российских регионов с учетом местной геополитической и экономической специфики. Кроме того, мнения и суждения экспертов, звучавшие на форуме, весьма ценны для понимания того, какой должна быть нормативно-правовая база, чтобы все задуманное воплощалось в жизнь. Как, например, Приморский торгово-экономический комплекс в Пограничном - Суйфэньхэ, который уже строится, но еще неизвестно, на каких условиях будет работать. Хотя возможно, что его административно-правовой статус будет определен в ближайшие месяцы либо Постановлением Правительства РФ, либо иными нормативными актами. Косвенным свидетельством тому является заметная активизация российско-китайских отношений.

Вообще, приграничное сотрудничество - один из наиболее важных факторов, способствующих региональному развитию, считают в МРР РФ. Поэтому уже к 1 октября на рассмотрение Государственной Думы будет представлен законопроект "О координации межгосударственного сотрудничества субъектов и муниципальных образований РФ". Как видно из названия, определенными полномочиями в данной сфере предполагается наделить и местное самоуправление, чего раньше не было. Ожидается, что это будет способствовать более динамичному и устойчивому развитию приграничных территорий и более полному использованию тех возможностей, которые открываются на разных уровнях межгосударственного взаимодействия. Особенно это актуально для Приморья, имеющего наиболее развитую сеть сообщений с КНР, весьма протяженную общую границу и большие приграничные территории, пребывающие в большинстве своем в плачевном состоянии.

Проблема, отмеченная всеми участниками форума, - это отсутствие некоего связующего звена между экспертным сообществом, властью, бизнесом и обществом, которое могло бы эффективно объединять их усилия для решения общих задач. Участники форума отмечали, что стратегическое планирование зачастую превращается в "анализ ради анализа" и что от этого нужно уходить в практическую плоскость.

Участники и организаторы форума остались довольны его результатами. Главное, считают они, что в спорах и обсуждениях различных путей развития российского Дальнего Востока рождается понимание, что и как нужно делать, чтобы добиться поставленных целей. А заодно и научиться эти цели определять точнее, и последствия от принятия решений просчитывать тщательнее, чтобы быть творцами успешных стратегий.

30 июня Правительство РФ одобрило стратегию социально-экономического развития регионов, меняющую систему господдержки субъектов Федерации. Согласно концепции, разработанной Минрегионразвития РФ, бюджетные средства в первую очередь будут выделяться прогрессивным, так называемым опорным территориям. К таким опорным регионам, призванным стать "локомотивами роста" и где предлагается сосредоточить финансовые, управленческие и административные ресурсы, глава Минрегионразвития Владимир ЯКОВЛЕВ отнес Калининградскую область, Владивосток, Хабаровск, Омск, Томск, Урал, Красноярский и Пермский края, центральную территорию РФ, Северный Кавказ. Депрессивные же территории будут получать деньги только на исполнение социальных обязательств перед гражданами РФ. По словам Владимира Яковлева, существующая политика государственного регионального управления стала неэффективной и не отвечает главной задаче - выравниванию социально-экономического уровня субъектов РФ. Разрыв между опорными территориями и депрессивными постоянно растет. Сейчас около 50% ВВП страны обеспечивают всего 10-12 субъектов Федерации из 89. И в основном это регионы, добывающие сырье.

Среди принципов новой региональной политики были отмечены селективная бюджетная грантовая поддержка региональных инициатив, дифференцированность госполитики регионального развития, принцип субсидиальности. По словам министра, должна быть пересмотрена федеральная целевая программа региональных паритетов и заново сформированы бюджеты фондов регионального развития и финансовой поддержки регионов. Возможно, будет образован новый фонд - фонд поддержки отсталых и депрессивных регионов.