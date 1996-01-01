Новая формула сотрудничества

Приграничное сотрудничество - тема одного из круглых столов на Дальневосточном международном экономическом конгрессе, который проводится под эгидой Совета Федерации РФ. Своими мыслями на эту тему "ДК" попросил поделиться заместителя председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности Совета Федерации, члена Российско-китайского делового совета Игоря Владимировича ИВАНОВА.

- Игорь Владимирович, говоря о приграничном сотрудничестве, мы подразумеваем в первую очередь Китай, с которым у России - самая протяженная граница, и торговлю с ним. Каковы ее основные тенденции? Что изменилось за последнее время?

- На Дальнем Востоке приграничная торговля - самое динамичное направление экономической деятельности. В Приморье за последние четыре года темпы ее прироста составили от 10 до 15%. Доля КНР во внешнеэкономическом обороте Приморья - 36%. По оценкам, к 2010 г. объем приграничной торговли края увеличится в два раза.

За последние 10 лет в провинции Хэйлунцзян и Приморье сформировался эффективно работающий бизнес по перевалке, переоформлению, растаможиванию внешнеэкономических грузов и их переадресовке во внутренние регионы России и КНР. В этой сфере созданы тысячи рабочих мест, дающих хорошие налоговые отчисления в региональные и местные бюджеты обеих стран.

Но настораживает тот факт, что последние два года объем операций сокращается на 5-7%. За 5 лет в приграничных районах Китая уменьшилось число компаний, занятых взаимной торговлей: в Хэйхэ - в 1,5 раза, в Харбине - в 5 раз (исключение - Суйфэньхэ). А в целом их количество в КНР выросло в 2,5 раза. То же самое наблюдается на российской стороне: в Приморье количество компаний, торгующих с Китаем, сократилось в 2,1 раза, в Хабаровском крае - в 1,5 раза, в Амурской области - в 1,4 раза. А вот Москва и Санкт-Петербург увеличили присутствие на рынке КНР почти вдвое.

Как считают эксперты Тихоокеанского центра стратегических разработок, и в Китае, и в России происходит перераспределение прибыли из приграничных регионов в центр. При этом перетекание происходит не за счет расширения бизнеса, освоения новых сегментов рынка, а за счет перехвата региональных связей и контактов. Эта тенденция негативно сказывается на общем товарообороте.

Вторая тенденция - сокращение ассортимента: 5 лет назад в товарообороте присутствовало 2376 наименований, сегодня - 1836. За 2004 г. из товарооборота исчезло еще 42 вида продукции. Если сокращение российского ассортимента - результат структурной перестройки производства, то сокращение номенклатуры поставок из КНР объясняется снижением уровня взаимного интереса и доверия. Профессионалы первой волны ушли. Новички плохо ориентируются в специфике рынков России и Китая. Сегодня на всю Россию приходится около 400 профессиональных консультантов по Китаю, включая преподавателей и переводчиков!

Третья тенденция - рост на российском рынке объемов продаж китайских товаров третьими странами от своего имени. Схема проста: наши фирмы, заключив контракт на поставку европейских товаров, в итоге получают контейнер... из КНР. Тут нет ничего предосудительного, если бы на товаре стояли товарные знаки производителя, а не посредника. Подобная замена производится в массовом порядке. По оценкам экспертов, более 60% китайских товаров на российском рынке продается под чужими брендами. Это форменное пиратство. Им больше всего грешат австрийцы, голландцы, немцы, ряд арабских стран.

В итоге китайский производитель теряет "лицо" и рынок сбыта, зарабатывает на 20-30% меньше, так как его прибыль досталась посредникам. А мы платим на 15-20% больше, чем могли бы, работая с Китаем напрямую. В 2003 г. на российском рынке по таким схемам работало более 400 европейских компаний, 2 тыс. контрактов - на $ 2,5 млрд, а прибыль по ним оценивается в $ 300 млн. Объем таких операций за 5 лет возрос в 1,5 раза.

Значительный объем приграничной торговли по-прежнему имеет стихийные формы и плохо поддается налоговому контролю. В приграничных населенных пунктах Приморья свыше 70% семейных доходов дает челночная торговля. Это негативно влияет на качество трудовых ресурсов: идет их социальная деградация. А в бюджет приграничных муниципальных территорий от "челноков" идет минимум налогов.

- И, тем не менее, при некотором сходстве проблем, Китай извлекает из торговли выгоду. 15 лет назад Суйфэньхэ - маленькая грязная деревенька, сейчас - город, и хорошеет с каждым днем. А по нашу сторону границы не видно, что торговля пошла нам впрок. В КНР проводят реконструкцию промышленной базы северо-восточных провинций. А стратегия России в отношении дальневосточных территорий? Как сделать взаимовыгодным сотрудничество с Китаем?

- Ключевая задача российской политики - создать в регионе экономические "полюса роста". Один из них складывается в транспортном коридоре Хабаровск - Владивосток. Сегодня в Приморье готовится ряд проектов, которые должны обеспечить рост экспортных услуг. Прежде всего это транспортно-логистический центр с двумя распределительными ХАБами по обслуживанию портов Владивостока и Находки. Готовится бизнес-проект по созданию на острове Русский "особой рекреационно-туристической зоны".

Досье В рамках транспортных коридоров осуществляется 100% транзитных экспортно-импортных и до 85% внутренних грузопассажирских перевозок. На их обслуживании занято около 72 тыс. человек. В 2003 г. стоимость услуг составила $ 725 млн.

Сейчас приграничная инфраструктура функционирует на пределе пропускной способности. Для ее модернизации требуются финансовые и кадровые ресурсы. Эту нагрузку несет региональный бизнес.

В краткосрочной перспективе предстоит обеспечить стабильность работы международных транспортных коридоров и пограничных пунктов пропуска, так как, по прогнозам, к 2010 г. ожидается увеличение грузовой и пассажирской базы в 1,5-2 раза. Необходимо ускорить развитие транспортного комплекса Приморья за счет расширения интеграционного включения региональных маршрутов движения в транспортную сеть экономического сообщества АТР и стратегии "опережающей" дифференциации сервисных услуг, предоставляемых грузовладельцу.

Несмотря на все трудности, в ближайшие 5 лет Приморье будет занимать лидирующие позиции в России по темпам роста внешнеэкономических услуг. С учетом выгодного транспортного положения и изменений в таможенном законодательстве, темпы роста объемов внешнеэкономической деятельности региональных компаний составят в 2006-2007 гг. 30-34%, в 2008-2010 гг. - 35-40%.

- Что конкретно нужно для этого сделать? И какова здесь роль государства?

- Нужны совместные усилия государства и местных властей. В ближайшее время на уровне правительства РФ необходимо сформировать координационный Центр по управлению деятельностью международных транспортных коридоров, наделив его реальными полномочиями по регулированию транспортных тарифов. Потребуется ввести механизм формирования сквозной тарифной ставки для транзитных грузов в контейнерах, а также пониженные тарифы на перевозку грузов в попутном порожнем направлении.

Для транспортных предприятий российского Дальнего Востока необходим льготный режим налогообложения, снижение ставки НДС на транспортные расходы, связанные с доставкой грузов потребителям региона. Не обойтись без внедрения навигационного и наземного обслуживания пассажирских и грузовых воздушных перевозок по трансатлантическому и кроссполярному коридорам.

Транспортным предприятиям потребуется перейти на международные стандарты и нормативы качества услуг при интермодальных перевозках. Региональным перевозчикам предстоит сформировать собственный парк контейнеров (15-20 тыс. TEU) и фитинговых железнодорожных платформ с пониженным полом для перевозки контейнеров в два яруса (250-300 ед.). Чтобы выйти на международные стандарты безопасности, экологии, скорости и информационного сопровождения, потребуется техническая модернизация для включения региональных транспортных и экспедиторских организаций в международную систему электронного документооборота.

Для решения этих задач нужно создавать в Приморье систему подготовки и переподготовки специалистов по сервисным услугам международных интермодальных перевозок - юридическим, консалтинговым, финансовым, информационным.

- Насколько в приграничном сотрудничестве оправдана ставка на развитие туризма?

- Индустрия туризма - одна из наиболее доходных (до 10% ВНП) и быстроразвивающихся отраслей мировой экономики, уступающая только информационному бизнесу. В стратегии развития Приморья туристический сектор рассматривается в числе приоритетов. Отрасль непосредственно влияет на социальный климат в регионе, создавая базу для рекреации.

Досье В 2004 г. на рынке туристических услуг Приморского края работало 175 фирм, 81 гостиничное предприятие, 87 специализированных средств размещений и 233 предприятия общественного питания. Ежегодные доходы туристических компаний составляли $ 4-5 млн. Доля туристического бизнеса в ВРП (с учетом смежных отраслей) - около 3%, что выше, чем в среднем по России, но значительно ниже мировых показателей. Вклад одного зарубежного туриста в ВРП дальневосточных территорий составляет $ 700 - 900.

Стратегическая цель развития туристического комплекса приграничных территорий - превращение его в одну из ведущих отраслей территориальной специализации. Для этого нужно создать качественную инфраструктуру, способную обслуживать только в Приморье до 1,5 млн туристов. Это обеспечит работой свыше 100 тыс. человек. У нас много природных, культурных и исторических памятников, способных заинтересовать российских и иностранных туристов.

- Возможно ли комплексное решение всех обозначенных вами задач?

- Мы предлагаем правительству пилотный проект для апробации новой эффективной региональной политики на Дальнем Востоке. Она заключается в запуске согласованного пакета проектов, позволяющих обеспечить новое качество сотрудничества с Китаем. Один из них - приграничный торгово-экономический комплекс, который создается в районе между приморским поселком Пограничный и Суйфэньхэ. Таких совместных проектов в России пока нет.

Досье Приграничный торгово-экономический комплекс "Пограничный-Суйфэньхэ" (ПТЭК) строится в четко очерченных границах - 300 га на российской приграничной территории и 150 га - на китайской. В проекте предусмотрено строительство многофункционального торгового центра, пятизвездочного отеля, центра восточной медицины, а на втором этапе - ряда промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

ПТЭК позволяет избежать многих негативных тенденций сотрудничества, о которых я уже говорил. Здесь существенно выше эффективность контроля за движением людских и финансовых потоков, так как они концентрируются на ограниченной и защищенной территории, что снижает уровень рисков для туристов и бизнеса.

Возрастает доверие между местными органами власти, повышается социальная привлекательность приграничных районов для качественных ресурсов развития. ПТЭК - зона ускоренного инвестиционного роста: объем инвестиций составит около $ 1 млрд.

Создается инженерная инфраструктура, которая совместно используется и управляется, а также реальные предпосылки для более эффективного использования российскими и китайскими бизнесменами преимуществ национальных законодательств. Для предприятий, зарегистрированных на территории ПТЭКа, существенно снижаются ограничения по выходу на китайский и российский рынки. Возрастают возможности регистрировать филиалы компаний в национальных бондовых зонах.

Особый таможенный режим, свободный доступ граждан позволят сделать это место удобным для контактов и ведения бизнеса. На участке, объединяющем территориальные "вклады" двух стран, предстоит обеспечить реализацию проектов с использованием преимуществ законодательства и экономики Китая и России. Определен набор юридических и инфраструктурных удобств, которые сделают комплекс привлекательным для бизнеса.

Содержательно - это элементы гуманитарной инфраструктуры, повышающие эффективность и задающие новое качество приграничного сотрудничества. Например, Центр адаптации граждан Китая с целью их трудоустройства на востоке России (создание Международной биржи труда). Причем привлекать рабочую силу из Китая на восточную территорию России нужно под приоритетные проекты, повышающие уровень капитализации территории.

Логичным и взаимовыгодным выглядит создание в ПТЭКе Центра управления региональной торговлей и логистикой (северо-восток Китая и Дальний Восток России), кооперация с целью создания особой технико-внедренческой зоны и инновационно-образовательного модуля, а также формирование здесь венчурного инновационного фонда. Это позволит отработать легальный и взаимовыгодный механизм совместных научных разработок, внедрить их в производство на предприятиях обеих стран с выходом на рынки готовой продукции третьих стран.

- А нет ли в приграничном сотрудничестве противоречия между региональными и государственными интересами?

- Конечно, развивая региональные связи, мы учитываем и государственные интересы, и характер интеграционных процессов в АТР. Здесь складываются три основных вектора формирования "тихоокеанских общих рынков": "10 плюс 1" - АСЕАН и Китай (создание такой зоны планируется завершить к 2010 г.); "северная тройка" - Китай, Япония и Республика Корея (предполагается завершить подготовительный этап по созданию такой зоны к 2006 г.) и "10 плюс 3" - АСЕАН и "северная тройка" (реализация проекта идет в режиме заключения двухсторонних соглашений между странами; с января 2002 г. действует соглашение между Японией и Сингапуром).

"Де-юре" Россия в формировании "тихоокеанских общих рынков" пока участия не принимает, поэтому центр поиска новых моделей интеграционного встраивания перемещается в регионы. Таким образом, "де-факто" новые геоэкономические контуры тихоокеанской стратегии России уже складываются, и формируются они силами регионального бизнеса и местного сообщества.

Так, ведется подготовка к освоению острова Русский как площадки для международных коммуникаций. Это и возможное размещение представительств стран АТР, и строительство Международного центра для организации выставок, форумов, симпозиумов. Мы рассматриваем его и как удачное место для размещения Музея освоения Тихого океана. Не исключается и вариант для Российско-Азиатского университета. Прорабатываются вопросы обеспечения системы гарантий безопасности инвесторам. В общем, в перспективе остров Русский видится как место плодотворного общения и нахождения взаимопонимания между политиками, бизнесменами и просто налаживания человеческих контактов между Европой и Азией.

Как видите, восток России не стоит на месте. Здесь делается немало, и еще больше предстоит сделать, чтобы Россия смогла выйти в рынки АТР на равных.