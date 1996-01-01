Приграничные районы готовятся к году Китая

В Приморье устройством русско-китайских мероприятий будут озабочены главы Пограничного, Спасского, Дальнереченского и Хасанского районов. Межведомственная комиссия по Приморскому краю при полномочном представителе президента в Дальневосточном федеральном округе предложила им поучаствовать в программе "Год России в Китае". По совместной инициативе российского и китайского правительств будущий, 2006 г., был назван годом России в Китае. Кстати, следующий - 2007 г. -станет годом Китая в России. Большинство мероприятий с российской стороны пройдут в краях и областях ДВФО, непосредственно граничащих с КНР.

Сейчас проект программы российской части мероприятий находится в разработке. Предполагается, что каждый субъект Федерации выступит с собственными инициативами снизу, начиная с глав районов и городов.

Как минимум, организует фотовыставки на российско-китайскую тематику и выступления фольклорных коллективов.

От Владивостока уже планируются гастроли театра им. Горького и студенческого коллектива "Забава" ДВГТУ в КНР.

Наши соседи по Дальневосточному федеральному округу также озабочены правительственной инициативой. В Читинской области к ней подошли глобально и заявили о проведении Забайкальской выставки с участием промышленных компаний северного Китая. В Хабаровском крае на уровне полпредства готовятся "Дни русской культуры в Харбине", а так же "Форум приграничного сотрудничества России и провинции Хэйлунцзян".