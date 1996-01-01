В Дальнегорске считают ущерб от приватизации

На очередном заседании Думы Дальнегорска рассмотрен вопрос о приватизации объектов муниципальной собственности. Большинство депутатов согласны, что продажа недвижимости повлечет за собой сокращение налогооблагаемой базы, что приведет к снижению доходов местного бюджета.

Депутаты запретили приватизацию муниципальных объектов, потребовав расчеты ущерба от продаж и предоставления перечня уже приватизированных объектов. Этот вопрос парламентарии намерены держать на контроле.