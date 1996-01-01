Кандидаты уже могут выдвигаться

Календарный план выборов депутатов краевой думы утвержден избирательной комиссией Хабаровского края.

В соответствии с ним кандидаты уже могут выдвигать свои кандидатуры. Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 10 октября. Затем они займутся сбором подписей в свою поддержку. Количество подписей должно составить не менее 10588, или более одного процента от общего количества избирателей. Собранные подписи должны быть сданы в крайизбирком не позднее 26 октября. Агитация в СМИ продлится в течение месяца до 9 декабря. Выборы назначены на 11 декабря.