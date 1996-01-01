www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Палка в колеса сельхозпереписи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу состоялось второе заседание краевой комиссии по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведение которой намечено на июль 2006 года.

Председатель комиссии - министр сельского хозяйства Хабаровского края Николай КОЛОГОРОВ рекомендовал уладить спорный вопрос между Хабаровскстатом и хабаровской мэрией в рабочем порядке.

Неожиданно оказалось, что проведению сельхозпереписи в Хабаровске мешает реформа местного самоуправления. Вслед за постановлением губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева все мунобразования выпустили свои постановления о сельхозпереписи. Все, кроме хабаровской мэрии. И вопрос "завис" на целый месяц, вплоть до заседания комиссии. Присутствовавший на комиссии заместитель мэра Сергей КАЗАЧЕНКО (не путать с вице-мэром Валерием КАЗАЧЕНКО) так аргументировал позицию города:

- 131-й ФЗ требует официально делегировать мунобразованиям полномочия, поэтому необходим краевой закон о сельхозпереписи, после чего будет подписано постановление мэра. Поймите, речь идет не о деньгах, а именно о полномочиях.

Но без денег - никак. Как известно, где полномочия - там и деньги. Мэрия Хабаровска потеряла изрядную сумму еще на прошлой переписи - населения, когда "по доброте душевной" предоставляла переписчикам под задачу государственной важности вместо договорных - свои, муниципальные помещения. Во избежание грядущих потерь мэрии и нужен краевой закон, а "так всеми любимый" 131-й закон выступает в споре со статистиками как бронебойный аргумент.

- Пока краевая дума примет закон - пройдет полгода, - заметил председатель комиссии Кологоров, - и если мы будем лоббироваться, ничего у нас не получится. Сельхозперепись - задача государственной важности. Надо встречаться и решать вопросы в рабочем порядке.

Однако спор между мэрией и Хабаровскстатом принципиальный. В рабочем порядке (если юристы мэрии не сойдут со своих позиций) он неразрешим и рискует войти в длительный штопор. Наверное, пока "сверху" не раздастся окрик.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru