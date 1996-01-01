Палка в колеса сельхозпереписи

В минувшую пятницу состоялось второе заседание краевой комиссии по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведение которой намечено на июль 2006 года.

Председатель комиссии - министр сельского хозяйства Хабаровского края Николай КОЛОГОРОВ рекомендовал уладить спорный вопрос между Хабаровскстатом и хабаровской мэрией в рабочем порядке.

Неожиданно оказалось, что проведению сельхозпереписи в Хабаровске мешает реформа местного самоуправления. Вслед за постановлением губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева все мунобразования выпустили свои постановления о сельхозпереписи. Все, кроме хабаровской мэрии. И вопрос "завис" на целый месяц, вплоть до заседания комиссии. Присутствовавший на комиссии заместитель мэра Сергей КАЗАЧЕНКО (не путать с вице-мэром Валерием КАЗАЧЕНКО) так аргументировал позицию города:

- 131-й ФЗ требует официально делегировать мунобразованиям полномочия, поэтому необходим краевой закон о сельхозпереписи, после чего будет подписано постановление мэра. Поймите, речь идет не о деньгах, а именно о полномочиях.

Но без денег - никак. Как известно, где полномочия - там и деньги. Мэрия Хабаровска потеряла изрядную сумму еще на прошлой переписи - населения, когда "по доброте душевной" предоставляла переписчикам под задачу государственной важности вместо договорных - свои, муниципальные помещения. Во избежание грядущих потерь мэрии и нужен краевой закон, а "так всеми любимый" 131-й закон выступает в споре со статистиками как бронебойный аргумент.

- Пока краевая дума примет закон - пройдет полгода, - заметил председатель комиссии Кологоров, - и если мы будем лоббироваться, ничего у нас не получится. Сельхозперепись - задача государственной важности. Надо встречаться и решать вопросы в рабочем порядке.

Однако спор между мэрией и Хабаровскстатом принципиальный. В рабочем порядке (если юристы мэрии не сойдут со своих позиций) он неразрешим и рискует войти в длительный штопор. Наверное, пока "сверху" не раздастся окрик.