Хабаровскому краю нужны деньги и руки

В правительстве страны рассмотрена Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2010 г.

Действо происходило на совещании в Министерстве регионального развития России, состоявшемся под председательством замминистра регионального развития Владимира АВЕРЧЕНКО. От лица хабаровчан документ представлял зампредседателя правительства, министр по экономической политике и внешним связям края Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

По его словам, к 2010 году ВВП Хабаровского края будет удвоен. При этом, согласно планам правительства края, наибольший прирост к 2010 году по сравнению с уровнем 2004 г. предполагается получить в черной металлургии (247,5%, лесной и деревообрабатывающей промышленности (268,2%, машиностроении и металлобработке (170,9%, промышленности стройматериалов (141,6%, пищевой промышленности (134,1% и топливной промышленности (123,3%. Меньшие темпы роста ожидаются в химической и нефтехимической промышленности (117,0%, электроэнергетике (115,3% и цветной металлургии (101,1%).

Однако для выполнения поставленных суперзадач требуется приложить все силы и средства, а с этим ощущается все больший напряг. На днях губернатор Виктор ИШАЕВ вернул на доработку проект бюджета Хабаровского края на 2006 год. Губернатору не понравился запланированный в документе дефицит в размере около трех млрд. рублей, который возникает в краевой казне из-за изменения некоторых федеральных законодательных актов.

Для удвоения ВВП требуются и рабочие руки, а демографическая ситуация, по словам все того же Левинталя, в Хабаровском крае находится в состоянии "неустойчивого равновесия". Край продолжает терять наиболее квалифицированных специалистов, переезжающих в западные регионы, тогда как на их место прибывают пенсионеры и менее квалифицированная рабочая сила из регионов с более суровым климатом. В связи с этим министр заявил о необходимости закрепления молодежи в Хабаровском крае, в частности, путем государственного субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам и путем создания дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест. Одновременно он сообщил и о том, что краевое правительство рассматривает миграцию из Китая как необходимую составляющую увеличения трудовых ресурсов края.