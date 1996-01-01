В Хабаровском крае партии к выборам в думу не готовы

Политические партии, собирающиеся участвовать в выборах в краевую Законодательную думу, до сих пор не предоставили весь пакет документов в избирательную комиссию Хабаровского края. Как рассказали 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, "у нас пока нет реально зарегистрированных партий со своими списками".

На данный момент список составлен только в отделении КПРФ по Хабаровскому краю. Первым кандидатом в списке этой партии стоит фамилия Анатолия Дронченко - баллотировался ранее по 19 избирательному округу (Комсомольск-на-Амуре). Напомним, выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края пройдут 11 декабря 2005 года. Впервые выборы будут проходить и по мажоритарной системе, и по партийным спискам.