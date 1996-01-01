Спикер не играет на чувствах

Изменения в Избирательный кодекс края внесли хабаровские депутаты на очередном заседании Думы на минувшей неделе. Теперь избиратели смогут исполнять свой гражданский долг только раз в году - во второе воскресенье марта. Вопрос о выборах стал одним из главных из 54 вопросов, внесенных в повестку на прошедшем заседании.

Впрочем, если Дума не будет справляться со своими обязанностями и понадобится ее срочное переизбрание, предусмотрена еще одна дата голосования - октябрь. Точная дата окончания срока полномочий Думы следующего созыва пока не определена, ее еще будут уточнять. Но, скорее всего, после выборов 11 декабря приходить на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата в депутаты, людям не придется до марта 2010 года. Март и октябрь для волеизъявления выбрали не случайно.

- Федеральное правительство сочло, что именно в это время удастся обеспечить наибольшую явку избирателей по всей России, - объяснил депутат краевой Думы Александр ПЕТРОВ. Правда, совсем не обязательно при этом, что дата выборов президента и органов федерального законодательного собрания, будет тоже приходиться на второе воскресенье марта. Новые правила распространяются лишь на выборы, которые проходят на уровне субъектов федерации и муниципалитетов. Однако, по расчетам законотворцев, выборы все равно будут проходить реже, чем сейчас, а соответственно, и расходы, как не удивительно, на них сократятся.

Кроме того, в законопроекте значится, что отныне из правоприменительной практики исключается понятие "избирательный блок", а остаются только представители политических партий. Еще одно нововведение, как рассказал Петров, - применение взаимоисключающего порядка регистрации кандидатов или списков кандидатов. Процедура теперь намного упрощается, поэтому от желающих попробовать себя на законодательном поприще, вероятно, отбоя не будет. Согласно документу, зарегистрироваться можно либо на основании предоставленных подписных листов избирателей, либо после уплаты залога. А система муниципальных избирательных комиссий становится двухуровневой, как того и требует федеральный закон о местном самоуправлении. Отметим, что изменения в кодекс были приняты пока только в первом чтении.

Не обошли вниманием депутаты и краевой бюджет, а точнее - его исполнение. По данным заместителя главы министерства финансов Хабаровского края Ирины СОФИНСКОЙ, за первое полугодие нынешнего года получено более 7,6 млрд руб. доходов. К уровню прошлого года рост доходов составил 26,5%, а сумма расходов насчитывает 12,7 млрд руб. - почти 55% от годовых назначений.

Нешуточная дискуссия развернулась вокруг проекта закона "О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае". После первого прочтения в документе появились три поправки. В том числе - предложение по поводу изменения порядка начисления субсидий. По мнению главного инициатора этой поправки Валентина БУХАНЦЕВА, нынешний порядок начисления, когда субсидии полагаются лишь тем людям, у которых плата за услуги не превышает 22% от совокупного дохода семьи, никуда не годится. По словам Буханцева, ставка должна быть не выше 15%.

- При 22-процентном уровне оплаты субсидии в Хабаровском крае могут получать 41% семей, - сообщил председатель комитета по правам человека, законности и социальной защите Анатолий БОНДАРЕНКО. - Но всего 14,5% реально пользуются. При 15-процентном уровне оплаты жилищные субсидии смогли бы получать 58,7% семей края.

По подсчетам правительства края, на реализацию этого нововведения понадобилось бы 1 млрд 862 млн руб.

- Нет, конечно, никто не против такой поправки, но где экономическое обоснование? - недоумевал председатель Думы Юрий ОНОПРИЕНКО.

- Источники дохода можно будет поискать, - не унимался оптимист Буханцев.

- Понимаете, мы попали в некоторую экономическую яму, -вступился за Оноприенко хабаровский министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ, который, по всей видимости, не верил в то, что источники дохода найдутся. - В ближайшие два-три года экономические показатели будут небольшими, поэтому маневрировать - один миллиард туда, один - сюда - мы не можем.

- Мы не хотим играть на чувствах людей именно тогда, когда начинаются политические события в Хабаровском крае, - признался спикер и для пущей убедительности добавил сакраментальное: - Благими намерениями вымощена дорога в ад!

Очевидно, перспектива оказаться в аду депутатам заманчивой не показалась и потому большинством голосов они проголосовали против популярного шага. Оценят ли это избиратели?