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В "Зеленом углу" появится 22-й игрок. Городская дума

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во вторник состоялось очередное заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока. Кроме животрепещущих вопросов финансовой жизни краевого центра на будущий год, депутаты рассмотрели и такие экзотические, как программа ГИБДД Владивостока "Безопасный город" и проблемы с землеотводом в районе Зеленого Угла.

В первом случае думцам необходимо было принять решение, выделять или нет средства на "Безопасный город" и если "да", то сколько. Во втором случае речь пошла о некоторых персоналиях, арендующих землю как на авторынке "Зеленый угол", так и вблизи него.

Если в случае с программой ГИБДД речь шла о сумме в 940 тыс. руб., которую впоследствии, не без помощи депутата ЮРТАЕВА, подняли до миллиона, вопрос решился довольно быстро - статья расхода будет внесена на рассмотрение следующего заседания.

Досье

Программа "Безопасный город" предполагает реконструкцию пешеходных переходов в местах так называемых очагов аварийности. Таковых во Владивостоке 85 - там, где за год произошло свыше трех ДТП с тяжелыми последствиями. После детального анализа и понимая, что из наших "кассиров" много не выжать, число очагов сократили до 33.

С вопросом по Зеленому углу микрорайону, а не авторынку - решили не торопиться, а создать рабочую комиссию (ее возглавил председатель бюджетной комиссии Игорь ЧЕМЕРИС). Она должна выяснить, насколько правомерно предпринимателям выделены в этом районе земельные участки, принадлежащие городу. Для справки - городская земля под авторынком занимает около 20% его площади. Остальное находится в ведении ТОФ.

Больше всех по этому поводу возбудился депутат Виктор КОРОЛЮК, никак не желавший понимать при чем тут "Зеленый угол". По словам депутата, в городе полно мест, которые могли бы приносить доход и которыми можно было бы распорядиться с выгодой для города. Но председатель комитета сослался на "заявления простых граждан", попросивших Думу обратить внимание на "Зеленый угол", и в первую очередь на те его участки, что принадлежат городу. Однако по лицам самих депутатов было видно, что их волнует отнюдь не забота о жителях близлежащих 64 и 71 микрорайонов. Не будем утверждать того, чего не подтвердим, но, по слухам, среди самих депутатов (и краевых в том числе) есть немало людей, чьи интересы на "Зеленом углу" выходят далеко за рамки депутатских полномочий.

В ходе обсуждения этого вопроса открылось немало интересных фактов из жизни авторынка. Например, что "Зеленый угол" - давно не монолит. Где мирно, а где путем небольших войн, которые продолжаются и по сей день, территория поделена сейчас между 21 организацией и частными лицами. Найдется ли место для 22-го игрока - Думы Владивостока, покажет время.

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