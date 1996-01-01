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Слово и дело конгресса
В его работе примут участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. МИРОНОВ, заместитель Председателя Правительства РФ А. ЖУКОВ. Приветствие Президента РФ В. ПУТИНА зачитает его полномочный представитель в ДВФО К. ПУЛИКОВСКИЙ.
В первый день работы состоится пленарное заседание, на котором А. Жуков выступит с докладом "Стратегия Правительства РФ по социально - экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья". Запланированы также доклады заместителя министра иностранных дел РФ А. ЯКОВЕНКО "Внешнеполитические приоритеты России в АТР", руководителя Федерального агентства по энергетике Министерства промышленности и энергетики C. ОГАНЕСЯНА "Развитие топливно-энергетического комплекса Востока России", президента компании ОАО "НК Роснефть" "Инвестиционные проекты НК "Роснефть" на Дальнем Востоке" C. БОГДАНЧИКОВА и другие.
На конгрессе выступят представители иностранных государств. В их числе Хэ ЧУНЬЛИНЬ - член постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСНП), председатель комитета по внутренним и правовым делам ВСНП, председатель группы китайско-российской дружбы ВСНП, заместитель председателя комитета ВСНП по сотрудничеству с Государственной Думой РФ, Ли ВОН ГУЛ - заместитель министра коммерции, промышленности и энергетики Республики Корея, Дороти ЛАТТЕР - советник-посланник по коммерческим вопросам Посольства США в Москве, Итиро АИСАВА - заместитель министра иностранных дел Японии, Такагаки ТАСУКУ - президент РОТОБО, старший советник Банка Токио-Мицубиси, Ле ДАНЬ ВИНЬ - заместитель министра торговли Социалистической Республики Вьетнам.
Во второй день на конгрессе будут работать "круглые столы": №1 "Ресурсы недр в экономике Востока России", №2 "Рациональное использование лесных ресурсов Востока России в условиях интеграции России в АТР", №3 "Эффективное использование биоресурсов и рыбных запасов Востока России", №4: "Развитие населенческого потенциала Востока России", №5 "Транспортная стратегия России на Востоке России", №6 "Электроэнергетика и нефтегазовый комплекс на Востоке России. Новые рынки. Новые возможности", №7 "Развитие регионального финансового рынка: возможности привлечения капитала для роста экономики Востока России", №8 "Развитие приграничного сотрудничества на Востоке России", №9 "Инновационный путь развития Востока России", №10 "Развитие индустрии туризма на Востоке России".
По материалам пресс-центра ДМЭК.
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