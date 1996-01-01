Кого и как выбираем

Буквально на глазах одного взрослого поколения из милой романтической эйфории с просоветской пропагандой себя любимого как кандидата современные выборы во все уровни власти превратились в жесткую конкурентную борьбу с использованием целого арсенала дозволенных и недозволенных законом методов. Остановимся на анализе процесса на местном и краевом уровне, используя для этого методы современной социальной психологии, учитывая специфику момента, субъективную оценку и силовое поле сдерживающих и побуждающих факторов.

В вихре перемен

Юридически на любой административной территории существует три высших должностных лица - глава муниципального образования, председатель думы и глава администрации. До введения в 2003 г. Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" все эти функции выполнял один человек. Сейчас в крае остался лишь один город, где сохраняется такая концентрация власти в одних руках, - это Уссурийск.

Теперь существует две модели избрания. Если глава муниципального образования избирается всенародно, он может являться еще главой администрации - аппарата исполнительной власти. Председательствует в местной думе при этом другое лицо.

Такая схема избрания обычно воспринимается как привычная. Но в Лесозаводске, Спасске-Дальнем и ЗАТО Большой Камень (а скоро будет и в Дальнереченске) главу МО избирают депутаты думы из своего состава, и он в таком случае является председателем думы. Работой аппарата чиновников при этом руководит другой человек - глава администрации, который принимается на это место по конкурсу, работает на контрактной основе и полностью подотчетен главе и Думе. Это то, что вызвало такую шумиху в прессе о назначении глав. Но глава администрации в таком случае лишь первый аппаратчик.

Хорошо это или плохо? Самое распространенное возражение избирателей против такой системы, как это часто звучало, например, в Лесозаводске: "Почему нас самих лишили возможности избирать". Да, с введением подобной системы избрания закончился романтизм демократии с ее главным щегольским завоеванием - всенародным избранием. Но давайте взглянем с другой стороны: теперь глава уже не может прикрыться щитом "всенародно избранного" - своеобразной охранной грамотой, зачастую выполнявшей роль иммунитета от напасти правоохранительных органов, а значит, разрешением на всевластие и вседозволенность.

Как показывает опыт, избрание главы МО из числа депутатов в этих городах привело к увеличению числа кандидатов на каждом участке, усилению, даже ужесточению предвыборной борьбы и прежде всего между группировками кандидатов. Нашлось немало тех, кто старался провести как можно больше "своих" людей на разных участках, чтобы потом при голосовании на должность получить возможность заручиться их голосами.

Что еще это дало? В Большом Камне - полную победу кандидатов с градообразующего завода "Звезда". А в Лесозаводске одни депутаты избрали главу, а другие спустя время, недовольные ее действиями, подали в суд на нарушение при избрании процедурных требований Устава муниципального образования.

Избрание главы депутатами есть еще механизм подотчетности тем, кто избрал. Перед депутатами, которые имеют доступ к документам, и прежде всего финансовым, слукавить сложнее, чем перед избирателями. Многие главы умело используют это, дистанцируясь от живых людей посредством СМИ, газет, которые, как известно, все стерпят, и передают информацию в одну сторону, то есть благодаря которым можно "вливать" то, что "нужно".

Однако еще одно место во власти в новой системе оказалось вожделенным для множества страждущих - место главы аппарата администрации. И пусть эта фигура связана с чисто исполнительными административными функциями, претенденты в массе своей рассудили прагматически просто: у кого деньги - у того и власть. Как в торговле: кто главный - зав. торгом или зав. складом? Цена победы на территориях, где происходит всенародное избрание главы, чаще всего связана с тем, кто ранее был у власти и какой след оставил после себя. Зачастую голосуют не потому, что хотят Этого, а потому, что не хотят Прежнего. То есть усилия не всегда адекватны результату: чем более гармонична социально-экономическая и политическая обстановка на территории, тем меньше она подвержена переменам. А чем больше напряжена, чем больше недовольных, тем меньшими усилиями можно достигнуть результата.

Механизм всенародного избрания, в свою очередь, дает неоспоримую фору для того, кто уже был у власти, - бывшего главы. Арсеньев, Уссурийск, Артем - этот список побед "бывших" на выборах можно продолжать. При баллотировании "бывших" позиции кандидатов не равны уже на старте: у одно была возможность "пиарить" себя любимого бесплатно в СМИ 4 или 5 лет, использовать армию к этому времени уже заинтересованных (хотя бы в сохранении рабочего места) представителей администрации. И действительно, нужно вести хозяйство из ряда вон плохо, бездействовать или не заниматься созданием собственного "приличного лица" (что не исключает плохое ведение дел, но дает возможность для открытых манипуляций), чтобы гонку проиграть.

Наделение жителей территории со стороны еще действующего главы, но уже собирающегося баллотироваться вновь, любыми благами - широко используемый механизм хорошо завуалированной манипуляции. Люди у нас действительно благодарные. И честно идут старики из частного сектора ли, из многоэтажных домов голосовать только потому, что за пару месяцев до выборов у них наконец-то отремонтировали колодец или поставили телефон, сделали какой-нибудь ремонт, почистили подвалы или привели в порядок кюветы или дороги... Грань между тем, что составляет обязанности власти, и покупкой голосов здесь очень тонка.

У бывшего администратора больше возможностей организовать встречи с избирателями, в конце концов, надавить, припугнуть бюджетников перспективой лишения работы в случае непослушания.

И все же самый большой искус использования административного ресурса на сегодняшний день содержится в законодательстве - это принятый механизм формирования состава избирательных комиссий. Все опять же при непосредственном участии местной администрации, а потом - под ее контролем, чем ловко пользуются опять прежде всего "бывшие", формируя комиссии под себя.

Если говорить о полномасштабном использовании административного ресурса, нельзя не вспомнить февральские выборы в Артеме. Подтверждение этому - многочисленные заявления в краевую и территориальную избирательные комиссии от кандидатов и иск в суд. Вот только два факта: агитационные действия главы администрации в селе Кневичи в день выборов и выступление главы города в эфире на городском телевидении, располагающемся здесь же, в здании городской администрации в субботу, накануне выборов, что запрещено законом.

403 - такова общая цифра расхождений между числом выданных бюллетеней и числом бюллетеней в урнах вместе с погашенными на 62, 68, 79, 94, 105 участках. Это зафиксировано в копиях предварительных протоколов, полученных наблюдателями в ночь после окончания голосования и заверенных соответствующими подписями членов комиссий.

Рекордсменом оказался 68 участок - в урне оказалось на 311 бюллетеней больше, чем выдано. Не потому ли в день голосования практически на всех участках на столах лежали разрозненные и непронумерованные листы избирательных списков. А зачем все эти излишние хлопоты, хоть их и требует закон. Зачем усложнять себе работу - все свои... Наблюдения показывают: чем меньше открытой работы с избирателями и чем меньше наглядной агитации, в том числе в средствах массовой информации, тем более велика вероятность прямого подкупа избирателей.

Расчет до банального прост - это чисто экономические соображения: раздать деньги, что фактически гарантирует результат, выгоднее, чем вести дорогостоящую и изматывающую по своей кропотливости агитационную работу. Особенно дорого стоят телевидение и газеты, а результат - он мало предсказуем. Но самое страшное в том, что такое многолетнее "прикармливание" еле-еле сводящих концы с концами избирателей привело к деформации сознания. Раз сошло, другой - и люди начинают относиться к этому как к норме! Так все те же артемовцы, глядя на распространяемую агитационную литературу одного из кандидатов, не стесняясь заявляли, дескать, тиражи велики, столько денег истратили, лучше б нам деньгами, чем этой макулатурой. Они уже привыкли из года в год на выборах разного уровня продавать свой голос. И не важно где - дома ли, на участке, или по ведомости под видом агитатора: сначала аванс, а потом купюра после голосования в машине прямо у участка. При последнем способе, что называется - комар носу не подточит: есть законная ведомость оплаты труда агитаторов, а вот сколько в ней таких "агитаторов" - кому до этого дело.

А "чернуха" - материалы, заведомо порочащие оппонента и обычно не имеющие ничего общего с реальностью, откровенная ложь с экранов телевидения и страниц газет от кандидатов - увы, рядовое явление практически на всех территориях. Без них уже вроде как и выборы - не выборы.

Взгляд из "кухни"

Если еще несколько лет назад приемы и территории применения "черных технологий" были редким исключением, то сейчас, увы, можно констатировать их активное распространение. Такие канальные факторы действуют безупречно. В Лесозаводске, когда-то индустриальном пролетарском Спасске-Дальнем, на окраинах Владивостока, где некогда борьба велась по большей части допустимыми методами, как показывают наблюдения, тоже не гнушаются прямым подкупом. Голос студента, пенсионера в среднем стоит 100 рублей.

Субъективную оценку происходящего можно рассматривать с позиции кандидатов и с позиции самих избирателей. Если для кандидата - это как с меньшими усилиями достичь большего результата - заполучить необходимые голоса, то для избирателей - как не быть обманутыми или продаться подороже.

Люди смотрят на происходящее через свою картину мира. Голосование за деньги, за блага обычно сопровождается личностными интерпретациями, позволяющими обесценить сделанное, снять себя ответственность. "Мой голос ничего не решит"; "Если он хочет, он все равно своего добьется"; "Хоть заработать"; "Они там сами себе - мы сами себе". И заметьте, более всего прямой подкуп распространен на самых бедных территориях и среди самых бедных людей. Это психология нужды. И каким бы замечательным ни был другой кандидат, сформированная привычка, канал действий срабатывает, как ни парадоксально, все на том же подспудном нравственном начале и цельности русского человека - с удивительной исполнительностью люди голосуют за того, кто дал, чувствуя себя обязанными...

Давайте не лукавить, правильных, идеальных избирателей, руководствующихся при выборе кандидата моральными соображениями - предпочитая того, кого знают с деловой и человеческой стороны, кому доверяют, с кем связывают позитивное развитие дел на территории - совсем немного. Нужно быть не только глубоко убежденным человеком, принципиальным, но и активным - дойти до избирательного участка. Проще поговорить, обсудить и охаять их всех огулом в гараже, на кухне или за столом - и не пойти ни на какие выборы.

Мотивы, которые для одного были сдерживающими ("не хочу продаваться"), для другого зачастую выступают как побуждающие. Такую роль может выполнять и дело, принадлежность к определенному профессиональному цеху. Показательным в этом отношении оказалось противостояние "водка против цемента", что в свое время произошло при выборах депутата законодательного собрания в Спасске-Дальнем.

Но только моральная основа может противостоять использованию другой группы мощных стимулирующих сил - шантажа, подкупа, давления, подлога, обмана, угрозы физической расправы. И это уже культивируется как некоторыми кандидатами, так и прежде всего заезжими пиаровскими командами из Москвы и Киева, для которых превыше всего результат, а потом - хоть трава не расти. Тогда сценарий избирательной кампании в вовсе разворачивается по принципу выжженной земли, а сами выборы превращаются в игру, фарс.