Запах Гарри

На прошлой неделе в крае побывал чемпион мира по шахматам и один из руководителей новоявленной общественной организации "Объединенный Гражданский Фронт" (ОГФ) Гарри КАСПАРОВ.

Яркого освещения в средствах массовой информации этот визит удостоен не был. Даже в пресс-релизе краевого отделения СПС единственную официальную встречу Гарри Кимовича с приморскими депутатами осторожно назвали дискуссией, на всякий случай дистанцируясь от порой излишне резких заявлений оппозиционного политика. В эксклюзивном интервью корреспонденту "ЗР" Гарри Кимович был также категоричен, как и на встрече с приморскими депутатами.

- Гарри Кимович, действующую ныне в стране систему управления вы иначе как режимом не называете. А за кого, если не секрет, вы голосовали в 2000 году, когда угрозы режима еще как бы не существовало?

- Лично я видел эту угрозу еще в 99-м году, когда была развязана чеченская война как следствие крайне таинственных взрывов жилых домов. Кстати, я до сих пор не услышал внятных объяснений - кто взрывал эти дома и убивал мирных жителей? В 2000 г. я голосовал за ЯВЛИНСКОГО и ни в какой момент не давал даже небольшой кредит сомнений в режиме ПУТИНА.

- Но сам Путин говорит не о режиме, а о демократии - правда, с каким-то национальным уклоном, но тем не менее. Вы тоже говорите о демократии. Как простому обывателю разобраться, где речь идет о подлинной демократии?

- Демократия не может быть с национальным уклоном. Она или есть, или ее нет. Это форма правления, позволяющая максимально эффективно использовать рычаги общественного воздействия для прозрачности принятия решений, распределения средств как на общенациональном уровне, так и в регионах. Сегодня отличительной мировой особенностью демократии является усиление региональных структур, местного самоуправления. И если вы сравните эти компоненты нормального демократического государства с тем, что осталось в России, то очевидно, что Путин последовательно разрушил все демократические инструменты.

Сегодня осталось отменить только выборы президента, заменив их какой-либо формой назначения или самоназначения, и тогда система номенклатурного государства обретет свою законченную конструкцию. Также важно понимать, что демократия не может существовать без свободного обмена мнениями, и к ликвидации таких переговорных площадок власть последовательно стремилась, начиная с разгрома НТВ и фактической ликвидации всех независимых телевизионных и медийных программ. А все разговоры Путина о демократии - это всего лишь необходимая дань западным коллегам. Она позволяет ему решать проблемы гарантий капиталов российской бюрократии, которые находятся за рубежом и благодаря его личным хорошим отношениям с лидерами западных стран никогда не станут объектом пристального внимания соответствующих иностранных служб.

- Да, но с демократией в вашем варианте тоже не все так просто. Когда наблюдаешь за склоками правых, складывается впечатление, что речь идет о перераспределении чиновничьих портфелей в еще несуществующем демократическом государстве, в котором, по большому счету, не важно, кто именно придет к власти.

- На самом деле если существует нормальная система политических координат, в которой идет нормальная общенациональная дискуссия о том, каким должен быть экономический и политический курс страны, тогда действительно не важно, кто придет к власти. Если на открытых и честных президентских выборах победит человек, чьи взгляды мне несимпатичны, для меня это не будет иметь большого значения. Главное, чтобы это была программа, которую представили избирателям и по которой победивший кандидат будет отчитываться через энное количество лет, предусмотренное законом.

Наша проблема в том, что мы часто персонифицируем российскую политику, забывая о том, что есть система, которая формирует алгоритм действий данного человека. ЕЛЬЦИН в свое время победил потому, что выглядел лучше, чем ГОРБАЧЕВ, а Путин сыграл на противостоянии с дряхлеющим Ельциным. Но никаких обещаний, кроме победы над терроризмом, Путин не давал. И, в принципе, к власти в стране еще не приходили силы, дававшие конкретные обещания, по результатам выполнения которых их политическая карьера могла развиваться дальше или заканчиваться на новых выборах.

Ясно, что "Единая Россия" побеждает не из-за каких-то обещаний, а благодаря административному ресурсу. Если сегодня провести нормальные выборы, то "Единая Россия" просто исчезнет из парламента, потому что в свободной дискуссии для всех стала бы очевидной роль этой партии в отрешении большинства россиян от участия в процессах, связанных с федеральным бюджетом. Не случайно думский лидер единороссов товарищ ГРЫЗЛОВ как-то метко выразился, что парламент - это не место для дискуссий. Это символ путинской России. Дискуссии могут вестись только в закрытых кремлевских кабинетах, а их содержание мы узнаем только по президентским указам, которые штампует подконтрольный ему парламент. В связи с этим разногласия политических деятелей, которых принято ассоциировать с демократией, не суть важны. Мы считаем, что сегодня главное - достичь объединения на минимально возможной платформе - свободные выборы, отмена цензуры, передача власти и денег в регионы.

Вот такие простые, но категорические требования, выполнение которых позволит создать ту систему, где уже мы, сегодняшние союзники, будем вести жесткие политические дискуссии о том, как должен выглядеть будущий российский проект.

- То есть главная цель ОГФ - раскачать ситуацию в стране?

- Ситуацию раскачивает правительство, которое не в состоянии предложить стране стратегическую альтернативу в то время, когда закрома государства ломятся от нефтяных сверхдоходов. Монетизация, предстоящая реформа ЖКХ, тотальное сокращение того, что принято называть инвестициями в интеллектуальный капитал, - все это создает чудовищную социальную напряженность. И это все можно назвать результатом действий власти, а не того, что мы с вами что-то обсуждаем, или какая-то организация развесила тысячу листовок.

Массовый протест не возникает в результате заговора. Это следствие объективных причин, спровоцированных действиями власти. Поэтому мы считаем необходимым этот процесс скоординировать. Скорее всего, уже в следующем году он станет по-настоящему массовым, и важно, чтобы экономические требования трансформировались в простые и понятные политические.

- А почему вас не очень активно поддерживает бизнес? Что с ним вообще происходит и почему вчерашние правые сегодня являются членами "Единой России"?

- Мне кажется, это связано с тем, что соотношение риска и выгоды отталкивает бизнес от участия в политике. Оценка ситуации примерно одинакова. Все понимают, что эта вертикаль власти обречена, но выскочить из ее обоймы раньше - слишком рискованно. Я думаю, большая часть бизнеса уже понимает, что необходимо что-то менять, но не готова пока поступиться своими доходами, которые возможны за счет высоких цен на нефть. Хотя все понимают, что и конечность режима напрямую связана с ценами на нефть. Обвал будет внезапным и мощным, потому что эта система не имеет плотных корней. Все это напоминает попытку накормить голодную стаю гиен, бросая им куски мяса, но так не может продолжаться бесконечно.