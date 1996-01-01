Депутаты защищают детские сады, школы и больницы

Во вторник, 20 сентября, на заседании комиссии по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока рассмотрен проект внесения дополнений и изменений в закон Приморского края от 28.11.2003 г. №82-КЗ "О налоге на имущество организаций".

Согласно краевому закону, с 1 января 2006 г. бюджетные организации и учреждения обязаны будут уплачивать налог на имущество. Детские сады, больницы, школы, поликлиники денег на его оплату просто не найдут. По предварительным подсчетам, каждый детский сад ежемесячно будет обязан отчислять от 50 до 100 тыс. руб., школы и больницы - до 500 тыс. руб. Общая цифра по муниципальным учреждениям, минимум, 1 млрд руб.

"Учитывая плачевное состояние данных учреждений, можно предположить, что свои расходы школы и больницы переложат на плечи тех, кто пользуется их услугами. Школы будут собирать деньги с родителей, а больницы - со своих пациентов", - говорили на заседании депутаты.

Комиссия приняла решение о внесении в закон льготы для этих учреждений, освобождающей от уплаты нового налога. Это решение будет обсуждаться на заседании городской думы и в Законодательном собрании Приморского края.