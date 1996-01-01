Главный лесничий США пообщался с коллегами

20 сентября во Владивосток прибыл господин Дейл Н. БОСВОРТ (Dale N. Bosworth), руководитель лесной службы Министерства сельского хозяйства США.

Как сообщило Генконсульство США на Дальнем Востоке, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США - это государственное агентство, в ведении которого находятся 78,1 млн га государственных лесных угодий, пастбищ и лугов, в нем трудятся более 30 000 служащих. Это крупнейшая в мире исследовательская организация по изучению проблем леса, которая предоставляет финансовую и техническую помощь для государственных и частных лесных агентств США и способствует становлению системы рационального управления лесным хозяйством в международном масштабе.

Господин Босворт уже посетил Москву и Иркутск, а из Приморья он отправится на Камчатку и в Хабаровский край. Основная задача визита встречи с коллегами из Федерального лесного агентства России, представителями региональных структур и деловых кругов с целью проведения детального анализа как существующих, так и возможных программ сотрудничества между Лесной службой Минсельхоза США и Россией. В ходе визита планируется составить более глубокое представление об основных проблемах, с которыми сталкивается лесной сектор России, и выявить те области, в которых взаимодействие лесных ведомств двух стран может дать наибольший эффект в деле управления и защиты лесов и природных ресурсов.

В частности, в ходе визита обсуждаются сотрудничество и укрепление взаимодействия по следующим направлениям: охрана и защита лесов; воспроизводство лесов; законодательные и организационные аспекты управления лесами; борьба с нелегальными рубками древесины; пилотные проекты по устойчивому лесопользованию; добровольная лесная сертификация; мониторинг лесных экосистем, в том числе экологический; обмен научно-технической информацией в области лесного хозяйства.