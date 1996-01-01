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Обнародован прайс-лист услуг депутатов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Работа в парламенте - это отнюдь не пустая говорильня. Каждое слово народного избранника, каждая бумажка, подписанная им, помогают одним структурам и ущемляют интересы других - и поэтому имеют свою цену, зачастую выражаемую в рублях или долларах. Отечественное лобби выстроилось в стройную систему: заинтересованные лица четко знают, сколько надо "отстегнуть" за тот или иной запрос.

Уличением народных избранников в мздоимстве занимаются "Новые Известия". Опросив свои источники в Думе (по большей части, разумеется, анонимные), издание приводит примерный прайс-лист на "услуги" депутатов. Цены начинаются от $1 тыс. - столько стоит провести самый незначительный депутатский запрос, который не будет иметь никаких последствий, а только создаст шум вокруг той или иной проблемы. Если же ее муссирование может принести заказчику материальную выгоду, цена сразу же взлетает по меньшей мере до $7-10 тыс. (в Думе прошлого созыва эта сумма была примерно вдвое меньше).

Внутри комитетов гонорар исчисляется другим способом - и, конечно же, резко возрастает. Как утверждает Ирина ХАКАМАДА, не так давно покинувшая ряды законотворцев, "обычный депутат за запрос по интересующей кого-то проблеме может получить откат в размере 5-10% от финансового выигрыша заказчика. А суммы обычно огромные". Еще дороже, по ее словам, обходятся запросы в правоохранительные органы, особенно в Генеральную прокуратуру.

Впрочем, не весь заработок остается в карманах инициатора запроса, часть приходится отдавать старшим товарищам - верхушке фракции "ЕдРо". "Только там решают, дать просьбе депутата (с подтекстом или без) дорогу в органы власти или наложить на нее вето... - пишут "НИ". - В карманах высокопоставленных парламентариев оседают неплохие проценты за умение дать зеленый свет ходатайствам своих нижестоящих коллег".

В верхней палате парламента расценки уже другие, но и услуги, так сказать, "качественнее". Как утверждает анонимный источник газеты, сенаторы "группируются, создают своего рода группу захвата и начинают действовать, исходя из корпоративно-клановых интересов".

В целом издание оценивает численность "тружеников" плодородной лоббистской нивы в треть от общего числа депутатов, а оборот - в миллиарды рублей. Миллиарды, которые нигде не учтены и не облагаются никакими налогами.

Впрочем, бывают и исключения. Если, например, заказчиками являются власть предержащие (так, по данным "НИ", было с антисемитским письмом "Родины" в Генпрокуратуру), то труд народных избранников может и не оплачиваться. Особенно если они попали в Думу не без помощи административного ресурса - услуга за услугу.

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