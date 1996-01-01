Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обнародован прайс-лист услуг депутатов
Работа в парламенте - это отнюдь не пустая говорильня. Каждое слово народного избранника, каждая бумажка, подписанная им, помогают одним структурам и ущемляют интересы других - и поэтому имеют свою цену, зачастую выражаемую в рублях или долларах. Отечественное лобби выстроилось в стройную систему: заинтересованные лица четко знают, сколько надо "отстегнуть" за тот или иной запрос.
Уличением народных избранников в мздоимстве занимаются "Новые Известия". Опросив свои источники в Думе (по большей части, разумеется, анонимные), издание приводит примерный прайс-лист на "услуги" депутатов. Цены начинаются от $1 тыс. - столько стоит провести самый незначительный депутатский запрос, который не будет иметь никаких последствий, а только создаст шум вокруг той или иной проблемы. Если же ее муссирование может принести заказчику материальную выгоду, цена сразу же взлетает по меньшей мере до $7-10 тыс. (в Думе прошлого созыва эта сумма была примерно вдвое меньше).
Внутри комитетов гонорар исчисляется другим способом - и, конечно же, резко возрастает. Как утверждает Ирина ХАКАМАДА, не так давно покинувшая ряды законотворцев, "обычный депутат за запрос по интересующей кого-то проблеме может получить откат в размере 5-10% от финансового выигрыша заказчика. А суммы обычно огромные". Еще дороже, по ее словам, обходятся запросы в правоохранительные органы, особенно в Генеральную прокуратуру.
Впрочем, не весь заработок остается в карманах инициатора запроса, часть приходится отдавать старшим товарищам - верхушке фракции "ЕдРо". "Только там решают, дать просьбе депутата (с подтекстом или без) дорогу в органы власти или наложить на нее вето... - пишут "НИ". - В карманах высокопоставленных парламентариев оседают неплохие проценты за умение дать зеленый свет ходатайствам своих нижестоящих коллег".
В верхней палате парламента расценки уже другие, но и услуги, так сказать, "качественнее". Как утверждает анонимный источник газеты, сенаторы "группируются, создают своего рода группу захвата и начинают действовать, исходя из корпоративно-клановых интересов".
В целом издание оценивает численность "тружеников" плодородной лоббистской нивы в треть от общего числа депутатов, а оборот - в миллиарды рублей. Миллиарды, которые нигде не учтены и не облагаются никакими налогами.
Впрочем, бывают и исключения. Если, например, заказчиками являются власть предержащие (так, по данным "НИ", было с антисемитским письмом "Родины" в Генпрокуратуру), то труд народных избранников может и не оплачиваться. Особенно если они попали в Думу не без помощи административного ресурса - услуга за услугу.
Новости тематики
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела